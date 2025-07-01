Прокуратура Алматинской области сообщает, что по факту нападения собак на малолетнего ребенка в селе Жалпаксай Карасайского района полицией возбуждено уголовное дело, передаёт BAQ.KZ.

По предварительным данным напавшие собаки содержались на территории частного реабилитационного центра, оказывающей помощь людям от различных зависимостей.

В рамках расследования будет дана правовая оценка на предмет соблюдения реабилитационным центром правил по содержанию домашних животных.

"Виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Ход расследования дела находится на особом контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошёл на футбольной площадке, расположенной рядом с территорией реабилитационного центра, где содержатся агрессивные животные. У ребёнка оторвано ухо, на теле — множественные укусы и рваные раны. Пострадавший был срочно доставлен в больницу города Каскелена, где в настоящее время находится в реанимации.

Мальчика спас местный житель, который, рискуя собственной безопасностью, применил нож против нападавшей собаки, чтобы спасти ребёнка.