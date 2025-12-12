В Алматы сотрудники специального отряда быстрого реагирования оперативно пресекли две потенциально опасные ситуации, предотвратив развитие конфликтов и угрозу для окружающих, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Первый вызов поступил из района одного из ночных клубов, где двое мужчин в масках и с большим ножом прибыли "разрешать конфликт".

Бойцы СОБР действовали незамедлительно: они локализовали ситуацию на месте, обезвредили мужчин и не допустили эскалации в преступление. Позже выяснилось, что конфликт возник между охранниками и посетителями клуба, однако вмешательство правоохранителей позволило избежать тяжёлых последствий.

Почти сразу после этого поступило новое сообщение о конфликте неподалёку. На этот раз между мужчиной и женщиной произошла драка, в ходе которой женщина ударила мужчину бутылкой по лицу. Сотрудники СОБР оперативно прибыли на место, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили участников инцидента в полицию для дальнейшего разбирательства.

Командир СОБР ДП Алматы Азамат Исергужин отметил, что главная цель подразделения — быстрое и безопасное реагирование на угрозы, предотвращение насилия и защита горожан. По его словам, профессиональная подготовка и слаженная работа команды позволяют эффективно локализовать конфликты и обеспечивать безопасность в любых ситуациях.