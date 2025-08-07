Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на брифинге в Правительстве прокомментировал расследование по делу крушения самолета AZAL, передает BAQ.KZ.

"Министерство транспорта ведет достаточно интенсивную работу. Наши специалисты проявили новые навыки в рамках взаимодействия с международными экспертами, которых мы привлекли из разных стран. Часть оборудования до сих пор находится за рубежом на экспертизе, и в ближайшее время оно будет возвращено. Стадия анализа завершается, она переходит в подготовку окончательного отчета. Думаю, нужно набраться терпения - через несколько месяцев будет представлен окончательный отчет", - сказал Бозумбаев.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал ход расследования черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета. Он напомнил, что по стандартам ИКАО, расследование должно длиться в течение месяца.