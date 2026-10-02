Бозумбаев поручил решать проблемы инфраструктуры в Атырау вовремя

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев посетил объекты Национального проекта по модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры (МЭКС), ознакомился с реконструкцией канализационных очистных сооружений, строительством фильтровальной станции, проверил готовность системы гражданской защиты и посетил сельхозобъект в рамках проекта «Ауыл Аманаты».

В рамках МЭКС в Атырау модернизируются тепловые сети. Их общая протяженность составляет 409,2 км, износ – 62,3%. Нацпроектом предусмотрена реконструкция участка протяженностью почти 8 км, износ которого достигает 95%. В результате тепловые потери планируется снизить на 75%. Всего до конца 2030 года в городе предусмотрена прокладка 26,6 км новых тепловых сетей со снижением общего физического износа до 40%.

Также в регионе обновляются электрические сети. ТОО «Атырау Жарык» реализует девять мероприятий, предусматривающих обновление 114,6 км воздушных линий 110 кВ, 50,7 км линий 35 кВ и 238 км сетей 6/10 кВ, а также 46 трансформаторных подстанций. Будет установлено более 10,5 тыс. приборов автоматизированного учета электроэнергии и внедрена система SCADA на 16 подстанциях. Строительно-монтажные работы начнутся в феврале 2027 года.

По итогам поездки Канат Бозумбаев поручил ответственным государственным органам и организациям своевременно принимать решения по проблемным объектам коммунальной инфраструктуры, не допускать затягивания сроков и ориентироваться на долгосрочный эффект модернизации. Особое внимание поручено уделить комплексному обновлению инженерных сетей, эффективности очистных сооружений, надежности водоснабжения и развитию водохозяйственной инфраструктуры региона.