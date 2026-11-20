В Казахстане усилят общественный контроль за реализацией Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС). Особое внимание уделят прозрачности финансирования, закупкам, тарифной политике и поддержке отечественных производителей. Эти вопросы обсудили на заседании Общественного совета с участием заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В ходе заседания обновлённого состава Общественного совета рассмотрели предварительные итоги реализации нацпроекта за 2026 год и планы на 2027 год.

Национальный проект рассчитан до 2029 года и предусматривает привлечение свыше 11 трлн теңге инвестиций. В условиях масштабной модернизации особое значение приобретает контроль за использованием выделяемых средств и качеством проводимых работ.

«Учитывая масштаб работы и инвестиций, особое значение сегодня приобретает обеспечение прозрачности принимаемых решений и осуществление общественного контроля. Мы заинтересованы, чтобы Общественный совет стал действенным механизмом независимой оценки реализации Национального проекта», — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Закупки перевели на единую электронную площадку

Одним из ключевых вопросов заседания стало совершенствование закупочных процедур. Вице-премьер обратил внимание на необходимость обеспечения прозрачности финансирования, обоснованного отбора проектов, соблюдения сроков и качества выполняемых работ.

«Первый год реализации Нацпроекта показал, что в регионах работа велась по-разному. Это связано с тем, что в проекте участвуют более 200 субъектов естественных монополий», — отметил Бозумбаев.

Для проведения закупок по единым правилам создана электронная площадка. Кроме того, действует апелляционная инстанция в лице Комитета по регулированию естественных монополий, которая рассматривает жалобы подрядчиков.

В течение 2026 года комитет рассмотрел более 700 обращений. В дальнейшем планируется усилить полномочия регулятора и усовершенствовать закупочные процедуры. К этой работе также привлечена Генеральная прокуратура.

В 2026 году планируют отремонтировать 12 тысяч километров инженерных сетей

По данным Министерства национальной экономики, в текущем году плановый объём ремонтных работ увеличен вдвое и достиг 12 тысяч километров инженерных сетей.

До конца 2026 года планируется вывести из зоны критического износа восемь субъектов естественных монополий.

В отдельных регионах уже завершаются крупные инфраструктурные проекты. В Уральске практически полностью завершена реконструкция магистральных тепловых сетей, в Аксае — тепловых сетей. Масштабные работы также ведутся в Экибастузе, Темиртау и Караганде.

Для финансирования модернизации привлекаются отечественные банки и международные финансовые институты, включая Европейский банк реконструкции и развития.

В 2027 году объём инвестиций в коммунальный сектор планируется увеличить почти на 48%, до 1,9 трлн теңге.

Канат Бозумбаев обозначил задачу завершить проектирование, обеспечить необходимое финансирование и сформировать программу закупок в зимний период. Это позволит приступить к основному объёму строительных работ уже в апреле-мае 2027 года.

Как модернизация повлияет на коммунальные тарифы

Отдельное внимание на заседании уделили возможному влиянию модернизации инфраструктуры на стоимость коммунальных услуг.

Члены Общественного совета подняли вопрос необходимости детальной оценки тарифной нагрузки на население. Министерство национальной экономики выразило готовность представить соответствующие расчёты.

Вице-премьер подчеркнул, что при формировании тарифов необходимо исключить необоснованные расходы. При этом тарифная политика должна предусматривать возможность возврата заёмных средств, привлечённых для модернизации, в разумные сроки.

«Если модернизация приводит к значительному росту тарифов в краткосрочной перспективе, то нам нужно находить другие рычаги, другие методы», — отметил Бозумбаев.

На заседании также обсудили модернизацию малых коммунальных предприятий. Для расширения их возможностей по привлечению финансирования предлагается укрупнять предприятия на региональном уровне.

Казахстанские производители получили 116 договоров в рамках МЭКС

Ещё одним направлением реализации нацпроекта стала поддержка отечественной промышленности.

По данным Министерства промышленности и строительства, на электронной платформе МЭКС сформирован 2 921 заказ, поступило 405 ценовых предложений и заключено 116 договоров с казахстанскими товаропроизводителями.

Параллельно ведётся работа по заключению офтейк-контрактов, развитию производства труб из казахстанского металлопроката и локализации выпуска насосного оборудования совместно с немецкой компанией.

Канат Бозумбаев подчеркнул необходимость предусматривать использование казахстанской продукции ещё на этапе проектирования объектов. Также предстоит усилить контроль за фактическим применением отечественных материалов и оборудования при проведении модернизации.

Правила закупок планируется усовершенствовать до начала строительного сезона 2027 года.

Для обеспечения долгосрочной загрузки казахстанских предприятий предложено рассмотреть возможность проведения закупок на два-три года вперёд. Такой подход позволит производителям заранее планировать объёмы выпуска продукции и обеспечивать стабильные поставки.

По итогам обсуждения вице-премьер поддержал предложение о предоставлении Общественному совету отчётности о закупках отечественной и импортной продукции каждые полгода.

В отчётах предполагается отражать информацию в разрезе конкретных объектов, фактических объёмов закупок и номенклатуры товаров.

Общественный совет усилит мониторинг проектов в регионах

Канат Бозумбаев подчеркнул, что деятельность Общественного совета должна включать не только рассмотрение отчётов государственных органов и операторов нацпроекта, но и непосредственный мониторинг реализации проектов.

«Работа Совета не должна ограничиваться заслушиванием отчётов. Важно изучать реальную ситуацию в регионах», — подчеркнул вице-премьер.

Он призвал членов Совета посещать объекты МЭКС во время региональных поездок, своевременно выявлять проблемные вопросы и предлагать конкретные пути их решения.

Для усиления взаимодействия с Общественным советом также предложено привлечь депутатов к работе Проектного офиса МЭКС.

В ходе заседания избрали нового председателя Общественного совета. Им стал депутат Курултая Республики Казахстан Сунгат Есимханов.

Общественный совет МЭКС создан в октябре 2025 года. За первые восемь месяцев работы состоялось шесть заседаний, по итогам которых принято более 35 решений и поручений.