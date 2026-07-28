В Казахстане утвердят план по установке приборов учета до 2029 года
Заместитель премьер-министра поручил регионам завершить ремонтные работы в срок, определить потребность в приборах учета и ускорить автоматизацию жилищной помощи.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил регионам обеспечить своевременное завершение ремонтных работ в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает BAQ.KZ.
На заседании Правительства он обозначил три ключевых вопроса, требующих особого внимания. По словам Каната Бозумбаева, большинство регионов уже фактически приступили к реализации ремонтных проектов.
«Акиматам, указанным в докладе, необходимо взять на особый контроль реализацию проектов текущего года и обеспечить своевременное завершение ремонтных работ», – заявил заместитель премьер-министра.
Он также поручил заранее подготовить региональные проекты, запланированные на 2027 год.
«Необходимо проработать вопросы предварительной подготовки по всем региональным проектам, запланированным на 2027 год, и принять соответствующие меры», – отметил Канат Бозумбаев.
Регионы должны определить потребность в приборах учета
Отдельное внимание заместитель премьер-министра уделил цифровизации коммунальной сферы. По его словам, внедрение цифровых систем невозможно без полного оснащения потребителей приборами учета.
«Министерствам энергетики, промышленности и строительства совместно с акиматами необходимо в кратчайшие сроки определить потребность в установке приборов учета по каждому региону», – сказал он.
После этого ведомствам совместно с Министерством национальной экономики поручено утвердить конкретный план реализации соответствующих проектов до 2029 года.
Назначение жилищной помощи автоматизируют
Еще одним направлением станет упрощение и автоматизация процедур назначения жилищной помощи, предоставляемой гражданам для оплаты коммунальных услуг.
Для полной автоматизации этого процесса Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения и акиматами поручено обеспечить интеграцию единых расчетных центров с государственными информационными системами.
«Эту работу необходимо выполнить в кратчайшие сроки», – подчеркнул Канат Бозумбаев.
Читай также:
Акимы будут лично отвечать за реализацию Нацпроекта – Бектенов
Самое читаемое
- Два крупных завода построят в Жамбылской области
- Чужие чаты с Claude попали в выдачу Google вместе с паролями и данными кошельков
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 28 июля
- Деньги — только за результат: Балаева предложила ужесточить контроль за наукой
- В Павлодарской области нашли уникальный «дом на колесах» эпохи Кимакского каганата