Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил регионам обеспечить своевременное завершение ремонтных работ в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает BAQ.KZ.

На заседании Правительства он обозначил три ключевых вопроса, требующих особого внимания. По словам Каната Бозумбаева, большинство регионов уже фактически приступили к реализации ремонтных проектов.

«Акиматам, указанным в докладе, необходимо взять на особый контроль реализацию проектов текущего года и обеспечить своевременное завершение ремонтных работ», – заявил заместитель премьер-министра.

Он также поручил заранее подготовить региональные проекты, запланированные на 2027 год.

«Необходимо проработать вопросы предварительной подготовки по всем региональным проектам, запланированным на 2027 год, и принять соответствующие меры», – отметил Канат Бозумбаев.

Регионы должны определить потребность в приборах учета

Отдельное внимание заместитель премьер-министра уделил цифровизации коммунальной сферы. По его словам, внедрение цифровых систем невозможно без полного оснащения потребителей приборами учета.

«Министерствам энергетики, промышленности и строительства совместно с акиматами необходимо в кратчайшие сроки определить потребность в установке приборов учета по каждому региону», – сказал он.

После этого ведомствам совместно с Министерством национальной экономики поручено утвердить конкретный план реализации соответствующих проектов до 2029 года.

Назначение жилищной помощи автоматизируют

Еще одним направлением станет упрощение и автоматизация процедур назначения жилищной помощи, предоставляемой гражданам для оплаты коммунальных услуг.

Для полной автоматизации этого процесса Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения и акиматами поручено обеспечить интеграцию единых расчетных центров с государственными информационными системами. «Эту работу необходимо выполнить в кратчайшие сроки», – подчеркнул Канат Бозумбаев.

Читай также:

Акимы будут лично отвечать за реализацию Нацпроекта – Бектенов