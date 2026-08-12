Бозумбаев проверил подготовку Карагандинской области к отопительному сезону

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область проверил реализацию Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» и подготовку объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону.

В рамках объезда вице-премьер посетил Темиртау и Караганду, где ознакомился с ремонтом тепловых магистралей, водоочистных сооружений, электрических сетей и подстанций. Значительная часть этой инфраструктуры была введена в эксплуатацию в 1960-1990-х годах, а износ отдельных объектов достиг 70-80%.

В Темиртау основные работы сосредоточены на обновлении тепловых сетей. На тепломагистрали ТМ-3 реконструируется 8,27 км трубопровода, от которого зависит теплоснабжение порядка 60 тыс. жителей или 312 многоквартирных домов, а также 22 социальных объектов. Магистраль эксплуатируется с 1967 года, ее износ достиг 75%, а за последние пять лет на участке произошло 38 повреждений.

Здесь же вице-премьеру представили результат завершенного в прошлом году проекта – ремонт 3,64 км тепломагистрали ТМ-2А. На сегодняшний день магистраль обеспечивает теплоснабжением более 7,2 тыс. абонентов. Для сети, где износ составлял 75%, а за пять последних лет было зафиксировано около 31 повреждения, впервые отопительный сезон прошел без порывов и отключений, став практическим результатом проведенных работ в рамках МЭКС.

Далее рабочая поездка вице-премьера продолжилась в Караганде, где особое внимание уделили системе водоснабжения. Здесь проводится реконструкция комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су», который работает более 50 лет без комплексного обновления. Износ сооружений достиг 80%, только за последние три года здесь произошло 89 аварий.

От стабильной работы комплекса зависит обеспечение питьевой водой порядка 695 тыс. жителей Караганды, Темиртау и поселка Актас, а также Карагандинской ТЭЦ-3. Сейчас на объекте обновляются основные сооружения и технологическое оборудование. Стоимость проекта составляет 15,1 млрд тенге.

Отдельно Канату Бозумбаеву представили модернизацию электросетевого хозяйства области. В регионе сформировано шесть проектов по реконструкции линий электропередачи и подстанций. Четыре уже находятся в реализации: обновляются две линии 110 кВ и две подстанции. Работы направлены на снижение износа сетей и повышение надежности электроснабжения региона.

Завершился объезд посещением тепломагистрали М-3 в Караганде, где вице-премьер ознакомился с реконструкцией двух крупных тепловых магистралей города. На М-3 обновляется 2,4 км сетей. Магистраль обеспечивает теплоснабжением порядка 183 тыс. жителей, 817 многоквартирных домов и 611 объектов соцкультбыта. После реконструкции повысится надежность действующей системы и появится возможность подключения новых жилых домов, социальных объектов и бизнеса.

Параллельно продолжается реконструкция тепломагистрали М-2 и насосной станции №2. Здесь уже есть конкретный результат: количество дефектов в отопительный сезон сократилось с 36 до двух. После завершения проекта надежное теплоснабжение получат порядка 64 тыс. жителей центральной части Караганды.

Оценивая ход работ в регионе, Канат Бозумбаев подчеркнул, что основная задача сейчас – своевременно завершить модернизацию наиболее изношенных участков и обеспечить полную готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону.

«В Карагандинской области работа идет хорошими темпами: меняются наиболее поврежденные и изношенные участки тепловых и электрических сетей. Задача области - завершить все необходимые работы до 15 сентября, провести опрессовку и войти в отопительный период со стопроцентной готовностью. В конечном итоге все это делается для людей. Тепло, вода и электроэнергия - это то, чем человек пользуется каждый день, поэтому наша задача - обеспечить надежность этих услуг и повысить качество жизни населения», – подчеркнул Канат Бозумбаев.

В рамках рабочей поездки Канат Бозумбаев также посетил завод ТОО «ТЭМПО Казахстан», где ознакомился с производством стальных труб. Проектная мощность предприятия составляет до 300 тыс. тонн продукции в год. В ближайшей перспективе завод планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции.

При реализации проектов в Карагандинской области активно используется продукция отечественных производителей. На большинстве представленных в ходе объезда объектов доля казахстанского содержания превышает 95%, а по отдельным проектам достигает 100%.

По итогам объезда Канат Бозумбаев поручил обеспечить неукоснительное соблюдение сроков и качества строительно-монтажных работ. Особое внимание должно быть уделено объектам, непосредственно влияющим на прохождение отопительного сезона. Акимату области и ответственным организациям поручено не допускать отставания от утвержденных графиков и обеспечить готовность модернизируемой инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.

Отметим, что национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуется до 2029 года и направлен на снижение износа инфраструктуры до 40% и сокращение аварийности на 20%.