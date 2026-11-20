Вице-премьер Казахстана Канат Бозымбаев заявил о недопустимости резкого повышения тарифов при модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. По его словам, в отдельных регионах износ электрических сетей достигает 95%. Об этом он сообщил в ходе обсуждения вопросов реализации национального проекта, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам вице-премьера, сегодня работа не ограничивается заменой изношенных сетей и оборудования. Главная задача – комплексная модернизация инфраструктуры, от которой напрямую зависят повседневная жизнь миллионов граждан и стабильная работа экономики страны.

В качестве примера Канат Бозымбаев привел ситуацию в региональной электросетевой компании Западно-Казахстанской области. Здесь уровень износа оборудования достигает 95%. Зимой из-за сложных климатических условий на электросетях регулярно происходят аварии. В частности, обледенение проводов и скопление снега приводят к повреждению старых опор и линий электропередачи.

«В этом году впервые в компанию были вложены значительные инвестиции. Это вселило надежду на улучшение ситуации», — отметил Канат Бозымбаев на заседании Общественного совета.

Финансирование и тарифная политика

Вице-премьер подчеркнул, что при реализации национального проекта важны прозрачность финансирования, обоснованность отбора проектов, качество работ и соблюдение установленных сроков. По его мнению, Общественный совет должен стать эффективным механизмом независимой оценки реализации национального проекта и выработки конкретных предложений.

Также он указал на ряд вопросов, связанных с унификацией деятельности субъектов естественных монополий. Сейчас более 200 таких субъектов работают на единой электронной площадке закупок. Однако первый опыт показал, что действующие правила нуждаются в совершенствовании.

По информации Бозымбаева, при Комитете по регулированию естественных монополий создана апелляционная инстанция для рассмотрения жалоб потенциальных подрядчиков. В этом году комитет рассмотрел более 700 дел, по ряду из них первоначальные решения были пересмотрены.

Отдельно вице-премьер остановился на тарифной политике. По его словам, в тарифы нельзя включать необоснованные расходы. Вместе с тем они должны обеспечивать возможность возврата заемных средств, привлеченных для модернизации инфраструктуры, в разумные сроки.

«Если модернизация приведет к многократному повышению тарифов за короткий период, то нам необходимо рассматривать другие механизмы и подходы», — заявил он.

На какие направления направили основную часть средств

Канат Бозымбаев сообщил, что при распределении финансирования в этом году приоритет отдавался субъектам, находящимся в «красной зоне». В результате более 60% средств направили на проекты в сфере электроэнергетики.

По его словам, предприятия электроэнергетической отрасли оказались более подготовленными к модернизации, чем объекты водоснабжения и теплоснабжения.

Кроме того, в связи с принятием Правительством нового национального проекта по развитию чистой угольной генерации планируется перенести в него отдельные объекты, связанные с электроэнергетикой и генерацией. Это необходимо для исключения дублирования задач двух национальных проектов.

В рамках проекта модернизации энергетического и коммунального секторов приоритет будет отдан сетевой инфраструктуре, газовой генерации и другим источникам энергии, помимо угля.

К финансированию инфраструктурных проектов также начали привлекать средства Европейского банка реконструкции и развития. В частности, ведется сотрудничество по проектам строительства подстанций в Алматинской области.