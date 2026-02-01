В 2025 году общий коэффициент брачности в Казахстане опустился до рекордно низкого уровня — 5,62. За год показатель сократился еще на 0,51 пункта. Об этом сообщает BAQ.kz со ссылкой на данные «Первого кредитного бюро» (ПКБ).

Как уточняется, предварительная статистика опубликована на сайте Бюро национальной статистики АСПиР РК. Обычно итоговые данные незначительно отличаются от предварительных оценок.

Аналитики отмечают, что с 1991 года динамика брачности проходила три этапа: спад, рост и новое снижение. Перед каждым очередным падением фиксировался пик — в 1991 году коэффициент составлял 10,1, в 2013 году — 9,89. За последние 12 лет текущего нисходящего тренда показатель сократился на 4,27 пункта и приблизился к антирекорду 1999 года (5,8).

По данным ПКБ, коэффициент брачности отражает соотношение числа зарегистрированных браков к среднегодовой численности населения. С 2014 года количество браков стабильно уменьшается, тогда как население страны продолжает расти. В 2025 году в Казахстане зарегистрировано 114,5 тысячи браков — на 7% меньше, чем годом ранее. Это минимальный показатель за последние 22 года.

В бюро подчеркивают, что снижение коэффициента не обязательно означает падение интереса к созданию семьи. Показатель не учитывает численность населения брачного возраста. Более 85% браков, включая повторные, заключаются в возрасте от 18 до 39 лет. Сокращение числа людей в этой возрастной группе в ряде лет совпадало со снижением брачности, хотя в 2023–2024 годах численность потенциальных женихов и невест росла.

Среди возможных причин эксперты называют тенденцию к более позднему вступлению в брак: за десять лет средний возраст вступающих в брак увеличился с 27,1 до 27,9 года. Кроме того, на официальную статистику могут влиять незарегистрированные союзы — гражданские и религиозные браки.