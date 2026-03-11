Полицейские в ходе рейдовых мероприятий на территории Байганинского района Актюбинской области задержали браконьеров с тушами сайги, передает BAQ.KZ.

В ходе рейда в степи стражи правопорядка заметили подозрительный автомобиль УАЗ и после непродолжительного преследования остановили его. Осмотрев автомобиль, в кузове машины они обнаружили мотоцикл, а также 14 туш сайги.

– В дальнейшем при проверке у находившихся в машине троих жителей Атырауской области изъяты охотничье ружье 12 калибра, радиостанция, бинокль и ножи. По данному факту начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами животных.Проводятся необходимые следственные действия, – сообщили в МВД Казахстана.

В полиции напоминают: сайга относится к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенным в Красную книгу, и за ее незаконную добычу предусмотрена уголовная ответственность.