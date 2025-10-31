Браконьеров задержали с добычей в Костанайской области
Две туши дикого животного обнаружили в автомобиле.
Сегодня, 03:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:29Сегодня, 03:29
95Фото: istockphoto
В Костанайской области сотрудники управления криминальной полиции совместно с полицейскими Алтынсаринского района выявили факт незаконной охоты, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Наша газета".
В ходе проверки частного домовладения в посёлке Октябрьское полицейские осмотрели автомобиль марки "УАЗ", где были обнаружены две туши дикого животного, предположительно лося, а также гладкоствольное ружьё АКС-366 “Ланкастер”.
"Подозреваемые лица установлены. В отношении них начато досудебное расследование по статье 337 Уголовного кодекса РК “Незаконная охота”, - сообщили в департаменте полиции.
На данный момент ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.
Самое читаемое
- В Судане боевики убили 2000 мирных жителей
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане
- Дожди, туман и сильный ветер: "Казгидромет" предупредил о непогоде в регионах
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Проректор Университета Ковентри: Казахстан создаёт экосистему знаний для международного образования