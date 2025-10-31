В Костанайской области сотрудники управления криминальной полиции совместно с полицейскими Алтынсаринского района выявили факт незаконной охоты, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Наша газета".

В ходе проверки частного домовладения в посёлке Октябрьское полицейские осмотрели автомобиль марки "УАЗ", где были обнаружены две туши дикого животного, предположительно лося, а также гладкоствольное ружьё АКС-366 “Ланкастер”.

"Подозреваемые лица установлены. В отношении них начато досудебное расследование по статье 337 Уголовного кодекса РК “Незаконная охота”, - сообщили в департаменте полиции.

На данный момент ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.