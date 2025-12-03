Экологические преступления остаются серьёзной проблемой в Казахстане. За январь–май 2024 года выявлено 255 уголовных нарушений, главным образом связанных с редкими видами, незаконным выловом рыбы и охотой. Зарегистрированы и случаи незаконной вырубки леса и пользования недрами. Параллельно зафиксировано 26,5 тысячи административных правонарушений, более 9,3 тысячи из них – из-за превышения выхлопов автотранспорта. Корреспондент BAQ.KZ изучила статистику и выяснила, как государство реагирует на эти нарушения и насколько законодательство соответствует международным стандартам.

Незаконные рубки и браконьерство

Одним из наиболее характерных нарушений остаётся незаконная вырубка леса. Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила свыше 9 тысяч гектаров лесов, которые не были включены в государственный лесной фонд и оставались без охраны. Это нарушение положений Лесного кодекса, демонстрирующее системный характер проблемы. В 2023 году по фактам незаконной порубки древесины возбуждено 69 уголовных дел.

Среди всех видов экологических преступлений именно браконьерство фиксируется чаще всего. За январь–май 2024 года зарегистрировано более сотни эпизодов незаконного использования редких видов, десятки случаев незаконной охоты и вылова рыбы.

В Атырауской области был изъят один из крупнейших за последние годы объёмов незаконно добытых биоресурсов – 2 421 рог сайгака, ущерб от которых оценивается в 6,2 млрд тенге, а также более 100 килограммов осетровых.

Количество нарушений на водоёмах тоже остаётся высоким: только на Капчагайском водохранилище браконьеры выловили 18 тонн рыбы.

Загрязнение воздуха и нелегальные свалки

Хотя уголовные дела по загрязнению воздуха и водных ресурсов встречаются реже, они требуют пристального внимания. В 2024 году зафиксирован как минимум один факт криминального сброса опасных веществ в водоёмы.

Административные нарушения, связанные с загрязнением воздуха, имеют массовый характер. Более 9,3 тысячи транспортных средств эксплуатировались с превышением норм выбросов. Отдельные эпизоды касаются и промышленных предприятий: так, в Актау после выброса сероводорода на нефтеперерабатывающем заводе экологи начали проверку.

Остро стоит проблема незаконных свалок. Космический мониторинг в 2024 году обнаружил 4 891 несанкционированную свалку, из которых более 4 тысяч уже ликвидированы. Такая концентрация нарушений свидетельствует о необходимости регулярных рейдов и усиления контроля на местном уровне.

Надзор, рейды и реформы

Система предупреждения нарушений строится на государственном надзоре, технологиях мониторинга и участии граждан.

Комитет экологического регулирования и контроля в 2023 году провёл 652 плановые проверки, выявив более полутора тысяч нарушений, выдав сотни предписаний и наложив штрафы на сумму свыше 300 млрд тенге. Проверки касались как крупных нефтегазовых компаний, так и местных предприятий.

Использование спутникового мониторинга становится ключевым инструментом. Именно анализ космических снимков позволил выявить тысячи нелегальных свалок и следить за ситуацией в лесных массивах. Кроме того, полиция и природоохранные службы проводят спецоперации "Браконьер" и "Ель".

С апреля 2024 года проходит акция "Таза Қазақстан", охватившая все регионы страны: к ней привлечено более 7 тысяч сотрудников полиции, создано свыше тысячи мобильных групп, выявлено более тысячи стихийных свалок и составлено 260 тысяч протоколов.

Переход к современным стандартам регулирования

Новый Экологический кодекс, вступивший в силу в 2021 году, стал основой для реформы природоохранной сферы. Кодекс закрепил принцип "загрязнитель платит и исправляет", ввёл требование обязательного внедрения наилучших доступных технологий для предприятий с высоким уровнем воздействия на окружающую среду и обязал их получать комплексные экологические разрешения.

Компаниям, внедряющим НДТ, предоставляется десятилетнее освобождение от платы за выбросы, тогда как для остальных ставки постепенно повышаются. Такой подход приближает Казахстан к стандартам ЕС и UNECE.

Общественный контроль и ответственность за нарушения

В последние годы заметно выросла активность экологических волонтёрских движений и НПО. Проводятся субботники и экологические акции, работают горячие линии, появляются онлайн-сервисы для приёма жалоб.

Некоммерческие организации проводят собственные мониторинги и расследования, добиваясь реакции государственных органов. В 2020 году прошёл первый республиканский съезд экоактивистов, предложивший дорожную карту по улучшению экологической ситуации.

Уголовный кодекс предусматривает строгие санкции за экологические преступления, включая штрафы до нескольких тысяч МРП и лишение свободы. В 2023 году правоохранительные органы возбудили 330 уголовных дел по природоохранной тематике.

Административные меры применяются значительно чаще: только за первые месяцы 2024 года вынесено более 10 тысяч штрафов на сумму почти 90 млн тенге. Наиболее распространёнными остаются нарушения правил охоты, рыболовства и норм выбросов автотранспорта.

Международные обязательства и нерешённые вопросы

Казахстан участвует в ключевых международных соглашениях – Парижском соглашении, Киотском протоколе, конвенциях по климату, биоразнообразию и борьбе с опустыниванием. Страна обязалась сократить выбросы парниковых газов на 15 процентов к 2030 году, а при дополнительной поддержке – до 25 процентов.

При этом остаются проблемные зоны. Казахстан пока не ратифицировал Орхусскую конвенцию, ограничивающую возможности граждан по доступу к экологической информации. Автоматические системы мониторинга выбросов установлены лишь на 62 из 91 предприятий.

Экологическая обстановка в Казахстане остаётся сложной: растёт число выявленных преступлений, фиксируются миллиардные ущербы от браконьерства, продолжаются нарушения на промышленных объектах. Однако государственные меры – от спутникового мониторинга до реформы законодательства – постепенно формируют новую систему контроля. Для достижения соответствия международным стандартам и реального снижения уровня нарушений стране предстоит продолжить модернизацию промышленности, усилить надзор и развивать экологическую культуру среди населения.