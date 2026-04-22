В Астане стартует международный экологический саммит RES 2026

В Астане сегодня состоится крупное международное мероприятие регионального значения — Региональный экологический саммит RES 2026, передает корреспондент BAQ.KZ.

Инициатива проведения саммита была выдвинута Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2023 года в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Позже, в ходе Астанинский международный форум 2025, было объявлено о расширении повестки саммита: помимо климатических вопросов, она охватит более широкий спектр экологической проблематики.

В настоящее время в Конгресс-центре Астаны завершаются активные подготовительные работы к проведению мероприятия. В пресс-центре уже собрались местные и зарубежные журналисты, готовые освещать ход саммита в режиме реального времени.

Ожидается, что в рамках RES 2026 участники обсудят ключевые региональные и глобальные экологические вызовы, включая устойчивое развитие, изменение климата, управление водными ресурсами, сохранение биоразнообразия и переход к «зелёной» экономике.

В саммите примут участие главы государств, представители международных организаций, эксперты, а также представители государственных органов и бизнеса.

Мероприятие станет важной площадкой для укрепления регионального сотрудничества и выработки совместных решений в сфере экологической безопасности.