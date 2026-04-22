Годы ожидания и один обвал: Спасет ли реновация жителей аварийных домов Костаная

В начале марта в двухэтажном доме Костаная рухнула крыша. Причем в тот момент, когда в квартирах находились жильцы и несмотря на то, что дом уже почти два года числился в списке аварийных. В этом же списке сейчас находится еще, как минимум три дома, в которых до сих пор живут люди. Некоторые жильцы давно бьют тревогу, но никак не могут добиться того, чтобы их дома включили в число аварийно-опасных.

Часть кровли на двухэтажном доме, расположенном по ул. Кочубея, 11 рухнула 5 марта. По официальным данным, крыша не выдержала тяжести снега, деревянные балки были старыми, поэтому кровельный шифер обвалился. Как раз над квартирой, в которой проживала семья с двумя детьми. Помимо них, в это время в доме прописано 24 человека в шести жилых квартирах. Всего в двухэтажке 8 квартир, в двух из них давно никто не живет. Сейчас на кровле, расположенной ближе к правому торцу дома, по-прежнему зияет огромная дыра. Но оба подъезда наглухо заварены и доступа в них нет.

Дом 1959 года постройки и расположен в старейшем районе города КЖБИ. Его признали аварийным еще в 2024 году, но жители оставались в своих квартирах. Подходящего жилья для них на тот момент не было. В целом процедура признания дома аварийным довольно долгая, волокитная и затратная для жильцов. Но, как оказалось, даже признание дома аварийным не гарантирует быстрого расселения жителей.

«Несколько лет мы добивались, чтобы дом признали аварийным. Когда это наконец произошло в прошлом году, нам сначала долго вообще не предлагали никаких квартир. Потом стали предлагать арендные, на съем которых у людей не было денег, поэтому все отказывались», - рассказал один из жителей аварийного дома Руслан.

Условий много, денег мало

По закону в качестве нового жилья акимат имеет право предлагать квартиры только в арендных домах, которые потом можно выкупить по остаточной стоимости. Но сначала арендные квартиры должен выкупить сам акимат, ведь строят социальное жилье частные компании. Процедура проводится через тендер, условия которого часто не устраивают поставщиков. Средств на покупку жилья ограничены, а требований много.

К примеру, площадь арендной квартиры должна быть не меньше 15 и не больше 18 квадратных метров на одного жильца, переселенного из аварийного жилья. Зачастую эти условия не устраивают ни поставщиков, ни самих жильцов, которые готовы жить даже в аварийных квартирах, зато на своих собственных квадратах. А в случае, если все пункты сойдутся, жильцам сначала нужно найти деньги на аренду новой квартиры и коммунальные платежи, а по прошествии нескольких лет искать средства, чтобы выкупить это жилье по остаточной стоимости, что тормозит переселение жителей.

«Даже после того, как крыша обвалилась, не все жильцы нашего дома хотели переезжать. Оставаться в доме было страшно, но не все подходили под условия проживания в арендных квартирах. У людей просто нет денег, чтобы платить за аренду и еще коммуналку», - сообщила еще одна жительница дома по ул. Кочубея, 11 Людмила Перова.

Экстренный случай

Жильцы дома просили акимат сделать ремонт за счет бюджета, восстановить кровлю и облицовку и наотрез отказывались переезжать в другие квартиры.

Идею с ремонтом аварийного дома в акимате Костаная сразу отмели, отметив, что восстанавливать такое жилье – пустить деньги на ветер. В итоге переселить жильцов удалось не по программе аварийного жилья, а благодаря новой программе реновации, которая едва начала работу в феврале этого года.

"Для жильцов этого дома мы давно подыскивали арендное жилье. Выходили на тендер с предложениями купить подходящие квартиры, но никто из подрядчиков не проявил интереса. В итоге переселить их удалось по программе реновации", - сообщил заведующий сектором жилищной инспекции отдела жилищных отношений акимата Костаная Азамат Кузбагаров.

Согласно новой программе, дом, который попадает под реновацию, сносят, а на его месте строят новый. И жильцы имеют право приобрести квартиры в новостройке. На каких конкретно условиях в отделе жилищных отношений не пояснили, уточнив, что их слишком много. Помимо замеров площади квартир, нужно, чтобы у дома, попадающего под нос, был готов план детальной планировки и другие документы.

"В случае с жильцами по ул. Кочубея, 11 нам пришлось пойти немного другим путем. Мы предложили им квартиры в новом доме по ул. Джамбула, который сейчас строит частная компания "Ирина и К". Построить его планируют к осени. До сентября людей расселили в другие арендные квартиры по всему городу за счет средств застройщика. Позже компания оформит договор обмена квартир в аварийном доме на квартиры в доме по ул. Джамбула", -пояснил Кузбагаров.

Условия гибкие, но не опробованные

Двухэтажку по ул. Кочубея, 11 после оформления всех необходимых документов - снесут. Но для этого частный застройщик еще должен предоставить план детальной планировки под строительство нового дома. И только после этого начнет возводить новый многоэтажный дом вместно снесенного.

Жильцы аварийного дома получат в собственность квартиры, ничего не за них не доплачивая, заверяют в городском акимате. Хотя, как это будет на самом деле, никто точно не знает. Ведь жильцы аварийного дома по ул. Кочубея, 11 станут первыми, кто опробуют программу реновации на практике.

Как сообщили в ТОО «ЖКХ-Ремонт», являющемся оператором программы по реновации, если жильцы аварийного дома не захотят менять свой район, арендовать квартиры на время постройки нового дома им может сам застройщик или акимат. Либо жители могут сразу получить новые квартиры в другом доме частного застройщика в соответствии с площадью своего аварийного жилья. Но тут могут всплыть нюансы с квадратурой, расположением дома, претензиями и предпочтениями жильцов, и другие. На деле с ними никто еще не сталкивался, поэтому как долго жителям аварийным домов придется ждать новых квартир – пока вопрос. Ну и главный момент – большинство жильцов аварийного дома должны быть в принципе согласны отдать его под снос.

Ровесник без статуса аварийного

Ситуация с обрушением кровли в доме, который почти два года считался аварийным, а жильцы никак не могли получить новые квартиры из-за бюрократических процедур, вскрыла системную проблему с ветхим жильем. Она заключается в том, что даже при официальном статусе аварийности жильцы могут годами подвергать себя риску, а власти, по сути, ждать, прикрываясь проведением тендеров, поиском подрядчиков и другими отговорками.

Напомним, в прошлом году, когда у другой малоэтажки Костаная, расположенной по ул. Мауленова, 9А рухнула часть стены, многие практически спрогнозировали ситуацию этого года с обрушением кровли. Дом до сих пор не получил статус аварийного потому, что жильцы по сей день не могут собрать деньги, чтобы нанять частную компания для обследования дома.

Лучше снести, чем ремонтировать

По словам руководителя управляющего домом по ул. Мауленова, 9А ТОО «Рутали» Ольги Теницкой, вчера акимат города провел очередное собрание с жильцами и предложил им участие в программе. Но не реновации, а модернизации. Ее суть заключается в том, что жильцам предоставляют беспроцентный кредит на 10-15 лет. Ремонт делается за счет бюджета, а потом жильцы за него рассчитываются.

«Я не считаю это оптимальным выходом для такого старого дома. Он 1960 года постройки, то есть, практически ровесник дома по ул. Кочубея, 11. Но там дом попал под снос, а наш никак не могут признать даже аварийным», - отмечает Теницкая.

По данным акимата, статус аварийных в Костанае имеют всего 5 домов. Один из них по ул. Геологической, 21 уже снесли, людям предоставили арендное жилье с последующим выкупом. Дом по ул. Кочубея, 11 в очереди на снос. Еще в трех аварийных домах по-прежнему живут более 100 семей.