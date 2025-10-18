Принц Эндрю, официально отказался от всех своих королевских титулов, включая звание герцога Йоркского и кавалера Ордена подвязки, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Решение принято после личной беседы с королем Карлом III.

В заявлении Эндрю говорится, что продолжающиеся обвинения в его адрес "отвлекают внимание от работы Его Величества и королевской семьи". Он подчеркнул, что остается верен своему решению, принятому пять лет назад, — отойти от публичной жизни. Несмотря на отказ от титулов, принц сохраняет статус принца крови и остается восьмым в линии престолонаследия.

Отказ Эндрю совпал с волной обсуждений, вызванных публикацией фрагментов из посмертных мемуаров Вирджинии Джуффре — женщины, обвинявшей принца и финансиста Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии. Книга должна выйти на следующей неделе, и, по данным Guardian, в ней содержатся новые подробности скандала. Историки называют шаг беспрецедентным: последний раз высокопоставленного члена королевской семьи лишали герцогского титула более века назад — в 1919 году, когда принц Карл Эдуард поддержал Германию в Первой мировой войне.