Брат британского короля лишился королевских титулов после разговора с Карлом III
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Принц Эндрю, официально отказался от всех своих королевских титулов, включая звание герцога Йоркского и кавалера Ордена подвязки, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Решение принято после личной беседы с королем Карлом III.
В заявлении Эндрю говорится, что продолжающиеся обвинения в его адрес "отвлекают внимание от работы Его Величества и королевской семьи". Он подчеркнул, что остается верен своему решению, принятому пять лет назад, — отойти от публичной жизни. Несмотря на отказ от титулов, принц сохраняет статус принца крови и остается восьмым в линии престолонаследия.
Отказ Эндрю совпал с волной обсуждений, вызванных публикацией фрагментов из посмертных мемуаров Вирджинии Джуффре — женщины, обвинявшей принца и финансиста Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии. Книга должна выйти на следующей неделе, и, по данным Guardian, в ней содержатся новые подробности скандала. Историки называют шаг беспрецедентным: последний раз высокопоставленного члена королевской семьи лишали герцогского титула более века назад — в 1919 году, когда принц Карл Эдуард поддержал Германию в Первой мировой войне.
Самое читаемое
- Большая стройка в Атырау: Казахстан запускает новые нефтехимические проекты
- Трагедия на поле: в Алматы во время матча умер 19-летний футболист
- Казахстанцы смогут покупать автомобили в лизинг
- В Казахстане удвоят объем ипотеки и заморозят цены на новое жилье на 3 года
- В Туркестанской области задержаны сотрудники УБН по делу о сбыте наркотиков