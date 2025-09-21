Бразилия не пригласила США на конференцию по демократии в рамках ГА ООН
Бразилия приняла решение не приглашать США на конференцию "В защиту демократии и против экстремизма", которая пройдет на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на CNN Brasil.
По сообщению телеканала, мероприятие организуется второй год подряд совместно с Испанией. В 2024 году приглашение направлялось администрации Джо Байдена, и США делегировали представителя Госдепартамента.
В этом году, по словам бразильского чиновника, отказ связан с тем, что администрация Дональда Трампа "ставит под сомнение демократию и выборы в Бразилии".
"На конференцию приглашены представители Колумбии, Мексики, Чили, Кении, Германии, Франции и Канады. Также ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша", - пишет телеканал.
Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
