Бразильская авиакомпания сократила рейсы из-за дефицита авиатоплива

Бразильская авиакомпания Azul из-за роста цен на авиационное топливо, обусловленного ситуацией вокруг Ирана, расширяет программу сокращения провозных мощностей.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Джона Роджерсона.

По его словам, авиаперевозчик продолжит сокращать количество рейсов, чтобы сохранить ликвидность в условиях сохраняющейся неопределенности.

Роджерсон отметил, что крупнейшие мировые авиаперевозчики уже сокращают объемы перевозок, адаптируя предложение к спросу в условиях роста затрат, и Azul намерена придерживаться аналогичного подхода.

"Когда мы принимали первые решения о сокращениях, исходили из того, что к этому времени конфликт уже завершится. Однако он продолжается, поэтому мы намерены и дальше точечно корректировать частоту полетов, сохраняя только те рейсы, которые остаются экономически целесообразными", - сказал он.

По словам главы компании, большая часть сокращений во втором квартале пришлась на международные направления.