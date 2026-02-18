Мировые цены на нефть снизились на фоне переговоров между Ираном и США по ядерной программе, сообщает BAQ.kz.

Стоимость североморской марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась примерно до 67,5 доллара за баррель — минус 1,69% к закрытию предыдущей сессии. На минимуме котировки достигали 67,26 доллара.

Аналитики связывают снижение с ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Продвижение диалога по иранской ядерной программе уменьшило опасения инвесторов относительно возможного перекрытия Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти на мировой рынок.

Вашингтон и Тегеран намерены продолжить консультации, дата следующей встречи будет объявлена дополнительно. В Иране ранее заявляли о надежде на достижение компромисса. Сигналы в пользу дипломатического урегулирования усилили оптимизм участников рынка и оказали давление на нефтяные цены.