Brent опустилась ниже 68 долларов: рынок отреагировал на переговоры Ирана и США
Мировые цены на нефть снизились на фоне переговоров между Ираном и США по ядерной программе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мировые цены на нефть снизились на фоне переговоров между Ираном и США по ядерной программе, сообщает BAQ.kz.
Стоимость североморской марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась примерно до 67,5 доллара за баррель — минус 1,69% к закрытию предыдущей сессии. На минимуме котировки достигали 67,26 доллара.
Аналитики связывают снижение с ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Продвижение диалога по иранской ядерной программе уменьшило опасения инвесторов относительно возможного перекрытия Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти на мировой рынок.
Вашингтон и Тегеран намерены продолжить консультации, дата следующей встречи будет объявлена дополнительно. В Иране ранее заявляли о надежде на достижение компромисса. Сигналы в пользу дипломатического урегулирования усилили оптимизм участников рынка и оказали давление на нефтяные цены.
Самое читаемое
- Во вторник произойдет первое солнечное затмение 2026 года
- Цех по переработке верблюжьего молока запустят в Мангистауской области
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- Стало известно, какая пенсия будет у казахстанцев в 2030 году
- До 4 баллов: где сильнее всего ощутилось землетрясение в Алматинской области