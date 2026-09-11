Brent приблизилась к $110 за баррель

Стоимость нефти Brent утром 11 сентября поднялась выше 108 долларов за баррель, продолжив стремительный рост последних дней.

По данным Investing.com, Brent торгуется на уровне 108,43 доллара за баррель, прибавляя около 0,74%. Фьючерсы на североморскую нефть находятся примерно на отметке 108,42 доллара, рост составляет 0,73%.

Еще утром 10 сентября Brent стоила около 101 доллара за баррель. Таким образом, менее чем за сутки котировки поднялись более чем на 7 долларов.

За неделю нефть подорожала более чем на 12%

Рост особенно заметен на более длительном отрезке. За последнюю неделю Brent прибавила около 12,6%, а за месяц – почти 22%.

За три месяца стоимость нефти выросла примерно на 20%, за полгода – почти на 18%. В годовом выражении рост уже превышает 63%.

На графике видно, что наиболее заметное ускорение произошло во второй половине 10 сентября: котировки быстро прошли отметки $102,5 и $105, после чего приблизились к $110 за баррель. Утром 11 сентября Brent остается около достигнутых максимумов.