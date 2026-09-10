Один человек погиб, 20 пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Польше
После столкновения локомотив опрокинулся, а несколько вагонов сошли с рельсов.
10 Сентября 2026, 00:19
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10 Сентября 2026, 00:1910 Сентября 2026, 00:19
33Фото: Euronews
Один человек погиб и еще 20 получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда с автобетоносмесителем на железнодорожном переезде в центральной части Польши.
Как передает Euronews, поезд направлялся из Люблина в Щецин. В момент аварии в нем находились около 120 пассажиров.
Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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