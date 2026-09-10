Один человек погиб, 20 пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Польше

Один человек погиб и еще 20 получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда с автобетоносмесителем на железнодорожном переезде в центральной части Польши.

Как передает Euronews, поезд направлялся из Люблина в Щецин. В момент аварии в нем находились около 120 пассажиров.

Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.