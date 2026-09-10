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  • Один человек погиб, 20 пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Польше

Один человек погиб, 20 пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Польше

После столкновения локомотив опрокинулся, а несколько вагонов сошли с рельсов.

10 Сентября 2026, 00:19
АВТОР
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Euronews 10 Сентября 2026, 00:19
10 Сентября 2026, 00:19
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Фото: Euronews

Один человек погиб и еще 20 получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда с автобетоносмесителем на железнодорожном переезде в центральной части Польши.

Как передает Euronews, поезд направлялся из Люблина в Щецин. В момент аварии в нем находились около 120 пассажиров.

Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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