БРИКС плюс: Казахстан расширяет возможности для транзита и инвестиций — эксперт

Это 18-й саммит объединения, в котором приняли участие лидеры государств — членов БРИКС, представители стран-партнеров и приглашенных международных организаций. Значительную часть своего выступления Касым-Жомарт Токаев посвятил экономической повестке.

В авторском канале Адиля Каукенова представлен взгляд казахстанского эксперта на мировые события, в том числе на роль Китая в Центральной Азии и мире. По мнению эксперта, в 2025 году товарооборот Казахстана со странами — членами и партнерами БРИКС достиг примерно 72 млрд долларов.

Президент обозначил направления для дальнейшего расширения сотрудничества. Среди них — глубокая переработка в энергетике, критически важные минералы, сельское хозяйство, трансфер технологий, обмен знаниями и совместные инвестиции.

В период председательства Казахстана в ЕАЭС страна поддерживает продвижение работы над соглашением о свободной торговле с Индией. В целом эти направления создают возможности для расширения экономических связей со странами БРИКС через развитие торговли, промышленной кооперации и инвестиционных проектов.

В прошлом году объем транзита грузов через Казахстан приблизился к 40 млн тонн. При этом долгосрочная цель страны — увеличить этот показатель до 100 млн тонн в год. Уже сейчас транзитная сеть Казахстана обеспечивает до 85% сухопутных грузоперевозок между Китаем и Европой.

В связи с этим Казахстан рассматривает возможность связать Транскаспийский маршрут с инициативой «Один пояс — один путь» и коридором «Север — Юг».

Такое объединение позволит сформировать более разветвленную сеть маршрутов между Азией и Европой и увеличить объемы перевозок через Казахстан. Касым-Жомарт Токаев также поддержал предложенную Индией рамочную программу БРИКС по сотрудничеству в сфере логистики и цепочек поставок.

Для Казахстана это направление напрямую связано с развитием железнодорожной сети, портовой инфраструктуры и цифровых решений, которые позволят сделать трансграничные перевозки более предсказуемыми.

Кроме того, Президент предложил Новому банку развития рассмотреть возможность финансирования коммерчески жизнеспособных проектов в странах БРИКС, в том числе в Казахстане. Это позволит связать развитие транспортных коридоров с привлечением финансирования в инфраструктурные и производственные проекты.