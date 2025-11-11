Страны БРИКС уверенно укрепляют свои позиции в мировой экономике, постепенно сокращая разрыв с традиционными лидерами — государствами G7, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Сегодня на долю десяти стран объединения приходится половина населения планеты и всё более весомая часть глобального ВВП. Согласно данным Международного валютного фонда, совокупная доля БРИКС в мировом номинальном ВВП выросла с 22,3% в 2015 году до 26,9% в 2025-м, а к концу десятилетия может приблизиться к 29%. Для сравнения, доля G7 за то же время сократилась с 46,1% до 44,4%, и к 2030 году ожидается её дальнейшее снижение до 42,2%.

Сегодня объём мировой экономики оценивается в 117,2 трлн долларов США. Из этой суммы 52,1 трлн приходится на государства Большой семёрки, а 31,6 трлн — на страны БРИКС. Если десять лет назад экономики развивающегося блока были вдвое меньше G7, то к 2030 году этот разрыв сократится до двух третей.

В топ-10 крупнейших экономик мира входят все страны G7, где лидерство по-прежнему удерживают США с показателем 30,6 трлн долларов. Германия (5 трлн долларов) и Япония (4,3 трлн долларов) занимают третье и четвёртое места, за ними следуют Великобритания, Франция, Италия и Канада. Однако и представители БРИКС уверенно закрепились в элите: Китай с ВВП в 19,4 трлн долларов сохраняет второе место в мире, Индия (4,1 трлн долларов) замыкает первую пятёрку, а Россия (2,5 трлн долларов) входит в топ-10. Крупнейшими экономиками внутри блока также остаются Бразилия и Индонезия, а страны нового состава — ОАЭ, ЮАР, Иран, Египет и Эфиопия — постепенно набирают вес.

Главная особенность объединения — высокая динамика роста. Средний темп увеличения ВВП стран БРИКС в 2025–2026 годах составит 3,7%, что в три-четыре раза выше, чем у стран G7, где прогнозируется лишь 1–1,2%. Лидерами по темпам роста станут Эфиопия (7,2%), Индия (6,6%), Индонезия (4,9%), Китай и ОАЭ (по 4,8%). Для сравнения, США покажут рост лишь на 2%, Великобритания — на 1,3%, а Германия — всего на 0,2%, один из самых низких показателей в мире.

Эксперты отмечают, что успех БРИКС объясняется сочетанием масштабных инвестиций, растущей торговли, демографического потенциала и расширения союза.