Британец 28 лет шёл домой пешком и преодолел 50 тысяч километров
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57-летний британец Карл Башби завершил путешествие длиной около 50 тысяч километров, которое продолжалось 28 лет. 2 ноября он вернулся в родной город Халл на северо-востоке Англии. Встречать путешественника вышли сотни человек. В путь Башби отправился в ноябре 1998 года в возрасте 29 лет.
Бывший десантник начал маршрут на юге Чили и пересёк Южную и Северную Америку, Россию, Центральную Азию и часть Европы. За это время он прошёл через 29 стран на четырёх континентах. Одним из самых опасных этапов стало пересечение Берингова пролива по льду в 2006 году. Позже путешественник столкнулся с визовыми трудностями и даже провёл некоторое время в панамской тюрьме за въезд без визы.
Россия также несколько раз отказывала ему в разрешении на въезд. Чтобы добраться из Казахстана в Азербайджан, Башби пришлось десятки дней переплывать Каспийское море. На заключительном этапе он за четыре дня пересёк Ла-Манш от побережья Франции до Дувра.
Изначально путешествие должно было занять 12 лет, однако визовые и финансовые проблемы, а также пандемия коронавируса растянули его почти на три десятилетия. Башби рассказал, что придерживался двух правил: не пользоваться моторизованным транспортом и не возвращаться домой, пока не завершит маршрут. В Халле его встретили мать, сын и внучка, которую он до этого никогда не видел.
Путешествие британца стало основой документального фильма немецкого режиссёра Вернера Херцога под названием «Путь жизни» (Walk of Life).
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