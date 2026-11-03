Британец 28 лет шёл домой пешком и преодолел 50 тысяч километров

57-летний британец Карл Башби завершил путешествие длиной около 50 тысяч километров, которое продолжалось 28 лет. 2 ноября он вернулся в родной город Халл на северо-востоке Англии. Встречать путешественника вышли сотни человек. В путь Башби отправился в ноябре 1998 года в возрасте 29 лет.

Бывший десантник начал маршрут на юге Чили и пересёк Южную и Северную Америку, Россию, Центральную Азию и часть Европы. За это время он прошёл через 29 стран на четырёх континентах. Одним из самых опасных этапов стало пересечение Берингова пролива по льду в 2006 году. Позже путешественник столкнулся с визовыми трудностями и даже провёл некоторое время в панамской тюрьме за въезд без визы.

Россия также несколько раз отказывала ему в разрешении на въезд. Чтобы добраться из Казахстана в Азербайджан, Башби пришлось десятки дней переплывать Каспийское море. На заключительном этапе он за четыре дня пересёк Ла-Манш от побережья Франции до Дувра.

Изначально путешествие должно было занять 12 лет, однако визовые и финансовые проблемы, а также пандемия коронавируса растянули его почти на три десятилетия. Башби рассказал, что придерживался двух правил: не пользоваться моторизованным транспортом и не возвращаться домой, пока не завершит маршрут. В Халле его встретили мать, сын и внучка, которую он до этого никогда не видел.

Путешествие британца стало основой документального фильма немецкого режиссёра Вернера Херцога под названием «Путь жизни» (Walk of Life).