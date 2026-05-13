Британия направляет истребители для участия в миссии в Ормузе

Великобритания направит беспилотники, истребители и военный корабль для участия в оборонительной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили в ходе онлайн-саммита с участием более 40 коллег из других стран-участниц миссии.

"Великобритания предоставит беспилотные средства для поиска мин, минные тральщики, высокоскоростные катера, истребители Eurofighter Typhoon и эсминец HMS Dragon в рамках международной военной миссии в Ормузском проливе, которая будет запущена, как только позволят условия. Эта миссия будет носить оборонительный характер, будет независимой и заслуживающей доверия", - говорится в заявлении.

В рамках существующих оборонительных операций в регионе уже находится более 1000 британских военнослужащих, в том числе группы по борьбе с беспилотниками и эскадрильи истребителей.

Отмечается, что вклад Великобритании будет обеспечен за счет 155,53 миллиона долларов нового финансирования для минных тральщиков и систем противодействия дронам. Таким образом Лондон стремится убедить коммерческие судоходные компании в своей приверженности свободе судоходства в условиях обострения региональной напряженности, отмечает агентство.