В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по интернационализации высшего образования, крупный инвестиционный холдинг Primus Education планирует внедрить британские образовательные стандарты в Казахстане. Президент Алистер Бартоломью на полях KGIR-2025 подчеркнул, что работа будет вестись не только в крупных городах, но и с прицелом на региональное развитие, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, совместные проекты нацелены на сохранение человеческого капитала, предоставляя казахстанской молодежи международные образовательные возможности прямо на родине. Причем, как на школьном, так и на университетском уровнях.

"Они заинтересованы, они мотивированы, они амбициозны, и поэтому сочетание этого с английским образованием действительно является историей успеха", — отметил Алистер Бартоломью.

Первые учреждения высокого стандарта уже открылись в Астане, но в планах и региональное присутствие. Рассматривается открытие учебных заведений в Шымкенте, Актау, Караганде.