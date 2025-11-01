Британские образовательные стандарты масштабируют в регионы Казахстана
Первые учреждения высокого стандарта уже открылись в Астане.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по интернационализации высшего образования, крупный инвестиционный холдинг Primus Education планирует внедрить британские образовательные стандарты в Казахстане. Президент Алистер Бартоломью на полях KGIR-2025 подчеркнул, что работа будет вестись не только в крупных городах, но и с прицелом на региональное развитие, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, совместные проекты нацелены на сохранение человеческого капитала, предоставляя казахстанской молодежи международные образовательные возможности прямо на родине. Причем, как на школьном, так и на университетском уровнях.
"Они заинтересованы, они мотивированы, они амбициозны, и поэтому сочетание этого с английским образованием действительно является историей успеха", — отметил Алистер Бартоломью.
Первые учреждения высокого стандарта уже открылись в Астане, но в планах и региональное присутствие. Рассматривается открытие учебных заведений в Шымкенте, Актау, Караганде.
"Мы напрямую помогаем сохранять человеческий капитал в Казахстане, предоставляя возможности молодежи, как на школьном, так и на университетском уровнях, чтобы они могли изначально оставаться в своей стране, пользоваться возможностями здесь, но в международном контексте. И мы считаем, что это очень важно для будущего", — отметил президент Primus Education Алистер Бартоломью.
Самое читаемое
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- В Туркестанской области взорвался газ в жилом доме
- "Кайрат" достиг соглашения с "Астана Ареной" по проведению игр Лиги чемпионов
- Пять казахстанских вузов вошли в престижный рейтинг Times Higher Education
- 32 села под угрозой: в акимате ВКО рассказали, как будут упразднять полупустые деревни