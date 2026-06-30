Британские власти хотят взыскивать с беженцев до £10 тысяч

В Великобритании планируют обязать беженцев возвращать государству около 10 тысяч фунтов стерлингов за расходы на жильё и социальную поддержку.

По данным BBC, мера предусмотрена новым законопроектом об иммиграции и предоставлении убежища, который вскоре рассмотрит парламент.

Согласно инициативе, лица, получившие статус беженца и имеющие стабильный доход, будут обязаны постепенно компенсировать государственные расходы, связанные с их содержанием. Выплаты начнутся после трудоустройства и должны быть завершены до получения статуса постоянного резидента.

Речь идёт о сумме порядка 10 тысяч фунтов стерлингов (около 13,2 тыс. долларов). Конкретный уровень дохода, с которого начнут взиматься выплаты, пока не определён. Власти также оставляют за собой право корректировать размер ежемесячных платежей.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что государственная поддержка для просителей убежища остаётся правом, но предполагает и ответственность. По ее словам, те, кто получает возможность работать и зарабатывать, должны «вносить вклад и возвращать расходы британских налогоплательщиков».

По данным МВД Великобритании, в прошлом году на содержание и размещение просителей убежища было потрачено около 4 млрд фунтов стерлингов. Средняя стоимость размещения одного человека в государственном жилье составляет 23,25 фунта в сутки, а в отелях – до 144 фунтов.

Инициатива уже вызвала критику со стороны правозащитных организаций. В Совете по делам беженцев заявили, что предложение фактически создаёт дополнительную финансовую нагрузку на людей, которые только начинают восстанавливать свою жизнь. Эксперты также сомневаются в эффективности системы, указывая на относительно низкий уровень доходов среди беженцев в первые годы после получения статуса.

По данным исследований, лишь небольшая часть людей с убежищем имеет доход, позволяющий выполнять подобные выплаты в полном объёме.

Несмотря на критику, правительство настаивает, что законопроект направлен на создание более "справедливой системы" и снижение нагрузки на бюджет. В документ также включены положения о расширении легальных каналов въезда для беженцев через университеты, организации и бизнес-структуры.

Ожидается, что законопроект об иммиграции и убежище вызовет активные дискуссии в парламенте.