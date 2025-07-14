Британский певец Craig David признался в любви к Астане со сцены Älem Fest
Он стал главным хедлайнером фестиваля.
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В воскреснье, 13 июля, в Астане выступил один из самых узнаваемых голосов британской сцены — Craig David, передает BAQ.KZ. Его выступление вызвало настоящий фурор у казахстанской публики, сообщил Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?". С первых минут выступления певец завёл публику, исполнив свои лучшие хиты — от "7 Days" до "Walking Away".
Толпа на трибунах и в фан-зоне пела в унисон, танцевала и не скрывала эмоций. Певец в ответ поблагодарил зрителей за невероятную атмосферу и отметил, насколько преобразилась столица с его прошлого визита.
С каждой песней мне хочется танцевать с вами. В последний раз я был здесь пять лет назад. И этот город так красиво преобразился. И вы встретили меня в этот раз еще теплее. У вас такая прекрасная культура. Поддержка, которую вы мне всегда даете. Я люблю вас, я благодарен, я ценю вас, — заявил со сцены Craig David.
Международный фестиваль Älem Fest продолжает собирать мировых звёзд и доказывает: Астана становится центром международной музыкальной культуры. Для Craig David этот вечер, как он сам отметил со сцены, стал одним из самых запоминающихся. И судя по реакции зрителей — это чувство было взаимным.
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