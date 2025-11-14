Банк развития Казахстана, входящий в состав Холдинга "Байтерек", планирует принять участие в финансировании 14 из 17 национальных прорывных проектов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство национальной экономики.

Объём предполагаемого участия Банка может достигнуть 2,6 трлн тенге в рамках инициатив, которые станут основой будущих металлургических и агропромышленных кластеров. Общая стоимость этих проектов оценивается в 6,9 трлн тенге и направлена на повышение доли высокотехнологичной переработки внутри страны.

Одобрен запуск первой очереди металлургического кластера в Павлодарской области. В Экибастузе ТОО "Mineral Product International" построит ферросплавный завод мощностью 80 тысяч тонн продукции в год. Реализация проекта позволит увеличить объёмы внутренней переработки, укрепить экспортный потенциал Казахстана и создать 527 постоянных и более тысячи временных рабочих мест.

На завершающем этапе экспертизы находится проект комплексной модернизации АО "Qarmet" в Карагандинской области. Он включает строительство новых коксовых батарей №8–9 мощностью 2,45 млн тонн кокса в год и прокладку газопровода природного газа. Эти решения призваны обеспечить металлургию собственным коксом, снизить импорт и повысить стабильность производственных процессов.

На втором этапе сбора документов рассматривается проект АО "QazIron" (ERG) по строительству завода горячебрикетированного железа в Костанайской области. Его мощность составит 2 млн тонн ГБЖ в год. Предприятие будет выпускать востребованное мировым рынком сырьё для "зелёной", бездоменной металлургии, а также обеспечит рабочими местами около 3 тысяч специалистов.

Первый этап подготовки документов проходит проект ТОО "KAZ Minerals Smelting" по строительству крупного медеплавильного завода в области Абай. Производственная мощность будущего предприятия достигнет 300 тысяч тонн меди в год. Реализация проекта создаст тысячи рабочих мест и позволит расширить выпуск готовых медных сплавов с высоким экспортным потенциалом.

В Астане уже началось строительство интегрированного комплекса по глубокой переработке пшеницы и гороха ТОО "Kazak Protein". Проект находится на третьем этапе экспертизы в БРК. Предприятие будет выпускать живой пшеничный глютен и модифицированные крахмалы. Совместно с проектом Qostanai Grain Industry в Костанайской области новый комплекс станет частью цепочки глубокой переработки зерна, снижая зависимость от импорта и расширяя экспортную линейку продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Все проекты соответствуют установленным государством критериям: стоимость свыше 100 млрд тенге, высокий уровень переработки, значимость для экономики, экспортная направленность и эффект импортозамещения.

Правительство определило перечень из 17 крупных проектов общей стоимостью около 16 трлн тенге. Их реализация предполагает создание свыше 28 тысяч рабочих мест в отраслях чёрной и цветной металлургии, нефтегазохимии, химической промышленности, машиностроения, туризма и пищевой промышленности. На данный момент полностью реализованы два проекта — автомобильный завод KIA и мультибрендовый завод Chery, Haval и Changan, остальные продолжают продвигаться на разных этапах подготовки и строительства.