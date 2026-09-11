Брокеров на товарных биржах обязали получать лицензии

Государство ужесточает контроль за товарными биржами. Брокеров и клиринговые центры перевели на лицензирование, лицензию теперь можно потерять за нарушения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

Сейчас в стране работают три товарные биржи. Для торговли социально значимыми товарами определены две из них, «Евразийская торговая система» и «Каспий».

Основные поправки внесены законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам биржевой торговли и предпринимательства», принятым 30 декабря 2024 года. Работать они начали постепенно.

Исключена возможность биржевых закупок по нестандартизированным товарам. Введены единые подходы к членским взносам, ужесточены требования к финансовой устойчивости самих бирж, появились резервные и гарантийные фонды.

С 1 июля 2025 года брокеры и клиринговые центры обязаны получать лицензию. За нарушения её могут приостановить или отобрать. Плюс обе категории отнесли к субъектам финансового мониторинга, то есть теперь они под наблюдением как участники системы противодействия отмыванию денег.

С 1 января 2026 года заработал полноценный режим регулирования клиринговой деятельности. Клиринг это механизм, который определяет, кто кому и сколько должен по сделке, организует расчёты и гарантирует, что обе стороны выполнят обязательства.

Появится и реестр недобросовестных участников торгов. Отдельно усилены требования к прозрачности торгов и хранению информации о заключённых сделках.

Торговля социально значимыми товарами вынесена в отдельный режим. Такие торги идут только на биржах, которые Правительство отбирает по конкурсу.

Параллельно своя инфраструктура строится в Международном финансовом центре «Астана», где действует отдельная нормативная база.

Там приняли акты, регулирующие операции с товарными деривативами. Это инструменты, привязанные к металлам, сельхозпродукции, энергоресурсам и экологическим активам. Прописаны требования к площадкам, ценообразованию, расчётам и предотвращению рыночных манипуляций.

Первая лицензия уже выдана. Компания ETSE Ltd. получила разрешение работать как многосторонняя торговая площадка.

Задачу создать сильную региональную товарно-сырьевую биржу поставил Глава государства в Послании.

В министерстве рассчитывают, что новые правила снизят риски ценовых манипуляций и сговоров, дадут участникам равный доступ к торгам и сделают ценообразование на товарных рынках прозрачнее.