Брокеров на товарных биржах обязали получать лицензии
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Государство ужесточает контроль за товарными биржами. Брокеров и клиринговые центры перевели на лицензирование, лицензию теперь можно потерять за нарушения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.
Сейчас в стране работают три товарные биржи. Для торговли социально значимыми товарами определены две из них, «Евразийская торговая система» и «Каспий».
Основные поправки внесены законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам биржевой торговли и предпринимательства», принятым 30 декабря 2024 года. Работать они начали постепенно.
Исключена возможность биржевых закупок по нестандартизированным товарам. Введены единые подходы к членским взносам, ужесточены требования к финансовой устойчивости самих бирж, появились резервные и гарантийные фонды.
С 1 июля 2025 года брокеры и клиринговые центры обязаны получать лицензию. За нарушения её могут приостановить или отобрать. Плюс обе категории отнесли к субъектам финансового мониторинга, то есть теперь они под наблюдением как участники системы противодействия отмыванию денег.
С 1 января 2026 года заработал полноценный режим регулирования клиринговой деятельности. Клиринг это механизм, который определяет, кто кому и сколько должен по сделке, организует расчёты и гарантирует, что обе стороны выполнят обязательства.
Появится и реестр недобросовестных участников торгов. Отдельно усилены требования к прозрачности торгов и хранению информации о заключённых сделках.
Торговля социально значимыми товарами вынесена в отдельный режим. Такие торги идут только на биржах, которые Правительство отбирает по конкурсу.
Параллельно своя инфраструктура строится в Международном финансовом центре «Астана», где действует отдельная нормативная база.
Там приняли акты, регулирующие операции с товарными деривативами. Это инструменты, привязанные к металлам, сельхозпродукции, энергоресурсам и экологическим активам. Прописаны требования к площадкам, ценообразованию, расчётам и предотвращению рыночных манипуляций.
Первая лицензия уже выдана. Компания ETSE Ltd. получила разрешение работать как многосторонняя торговая площадка.
Задачу создать сильную региональную товарно-сырьевую биржу поставил Глава государства в Послании.
В министерстве рассчитывают, что новые правила снизят риски ценовых манипуляций и сговоров, дадут участникам равный доступ к торгам и сделают ценообразование на товарных рынках прозрачнее.
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