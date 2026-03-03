Брокеров в Казахстане ждет жесткий надзор и повышение нормативов
АРРФР запускает масштабную реформу надзора за профессиональными участниками рынка.
В 2026 году Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан запускает новую систему надзорной оценки для всех брокеров и управляющих компаний. Проверки станут более системными и единообразными, а требования к управлению рисками и внутреннему контролю - жестче, передает BAQ.kz.
Как следует из документа Агентства, регулятор также повысит требования к собственному капиталу брокеров, особенно тех, кто использует омнибус-счета и иностранные расчетные организации. Это может привести к уходу слабых игроков с рынка и его консолидации.
Отдельно усиливается контроль за алгоритмической торговлей и торговыми платформами: компании обязаны уведомлять о технических изменениях, а отчетность по алготрейдингу будет активно анализироваться.
Кроме того АРРФР получит расширенные полномочия по отстранению не только руководителей, но и других влиятельных лиц. Планируется блокировка рекламы лжеброкеров и ужесточение исполнения предписаний — их обжалование не будет приостанавливать действие.
Дополнительно упростят процедуры IPO и усилят контроль за инсайдерской информацией.
Суть изменений в том, что рынок станет более регулируемым и жестким, брокерам работать станет сложнее, а для инвесторов система должна стать более безопасной.
