«Главное — поверить, что ты можешь играть»: как футбол открывает новые возможности особенным детям

Сборная Казахстана по ЦП-футболу завоевала бронзовые медали IFCPF World Championships 2026 в английском Лафборо. Для национальной команды это был дебют на чемпионате мира – и сразу место на пьедестале. В матче за третье место казахстанцы обыграли команду Loughborough Para Football со счетом 7:2.

ЦП-футбол – это футбол, в который играют дети и взрослые с церебральным параличом. Здесь все по-настоящему: мяч, ворота, азарт, борьба за каждый гол и радость победы. Только формат немного отличается от привычного футбола – на поле выходят по семь игроков от каждой команды, а правила адаптированы с учетом возможностей спортсменов. Для многих ребят это не просто спорт, а возможность почувствовать себя частью команды, поверить в свои силы и выйти на поле в форме своей страны.

О том, как формировалась сборная, почему для некоторых футболистов поездка в Англию стала первым путешествием за границу и что сегодня мешает развитию ЦП-футбола в регионах, – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Фото: КФФ

Как ЦП-футбол появился в Казахстане

История этого направления в Казахстане началась не с нынешней сборной. Системно развивать ЦП-футбол в стране начали еще в 2017 году, когда Казахстан присоединился к Международной федерации ЦП-футбола – IFCPF.

Одним из первых шагов стала подготовка тренеров. При поддержке IFCPF специалисты из разных регионов прошли обучение работе с детьми с церебральным параличом. В том же году в Алматы состоялся первый в Центральной Азии турнир для детей с церебральным параличом и неврологическими нарушениями: в нем приняли участие шесть команд юных футболистов от 10 до 15 лет.

Постепенно появились команды, внутренние соревнования, а затем и национальная сборная.

Главный тренер Чингис Темерханов, который участвует в развитии этого направления с первых лет, говорит, что нынешняя команда сформировалась около двух лет назад. За это время футболисты успели получить игровой опыт, в том числе на турнирах в России.

Но чемпионат мира стал для них совершенно другим уровнем.

Молодая команда против опытных соперников

Казахстан был одной из самых молодых команд на турнире. Некоторым футболистам всего по 16 лет.

Для тренерского штаба это не столько проблема, сколько повод смотреть вперед с оптимизмом.

«Нескольким игрокам в команде всего по 16 лет. Например, в составе итальянцев, занявших первое место, были гораздо более возрастные футболисты, в том числе игроки около 45 лет, которые уже завершают карьеру. У нас команда молодая, поэтому есть большие перспективы», – говорит Чингис Темерханов.

Фото: КФФ

Победителем IFCPF World Championships 2026 действительно стала Италия, в финале обыгравшая команду CP Soccer US со счетом 3:1. Казахстан завершил турнир на третьем месте.

Но для самих казахстанских футболистов бронзовые медали стали лишь частью впечатлений от поездки.

Фото: КФФ

«Многие ребята впервые выехали за границу»

Для некоторых игроков Лафборо стал не просто местом проведения чемпионата мира, а первым городом за пределами Казахстана, который они увидели своими глазами.

Впервые – международный турнир такого масштаба. Форма национальной сборной. Матчи против иностранных команд. Ощущение, что к тебе относятся не как к человеку с ограничениями, а прежде всего как к спортсмену.

«Ребята счастливы. Развивать любое направление парафутбола очень сложно. Поэтому уже то, что мы добрались до чемпионата мира, – достижение», – говорит главный тренер.

По его словам, особенно важна была сама атмосфера большого спорта.

«Многие ребята впервые выехали за границу. Для спортсмена важно почувствовать себя частью большого турнира, частью сборной».

Фото: КФФ

Для капитана сборной Олжаса Есперова футбол давно стал частью жизни. Он занимается им с детства, а сегодня совмещает тренировки и выступления с основной работой.

Чемпионат мира, говорит Олжас, дал команде не только медаль, но и понимание того, насколько много возможностей спорт может открыть детям, которые сегодня, возможно, даже не знают о существовании ЦП-футбола.

«Организация очень понравилась. Все было хорошо продумано и проходило поэтапно. Отдельную благодарность хочу выразить Федерации футбола Казахстана за то, что организовали для нас такую поездку и дали возможность принять участие в чемпионате мира. Для развития ЦП-футбола в Казахстане это очень важно. Есть много детей, которые мечтают заниматься футболом, но сталкиваются с определенными ограничениями. Поэтому я считаю, что такие поездки и развитие этого направления очень нужны», – рассказывает Олжас.

Фото из личного архива Олжаса Есперова

Футбол при этом остается не единственной частью его жизни. Есть работа, повседневные дела, а между ними – сборы, тренировки и соревнования.

Иногда совместить все непросто, но отказываться от игры Олжас не собирается.

«Но если есть желание и поддержка, думаю, можно найти баланс и все совмещать. Я считаю, что главное – действительно хотеть развиваться и уделять этому время».

Где в Казахстане можно заниматься ЦП-футболом

Сегодня в стране действуют семь команд по ЦП-футболу, а число игроков, по словам Чингиса Темерханова, составляет около 100 человек.

Секции работают в Астане, Алматы, Караганде, Таразе, Шымкенте, Атырау и Павлодаре. Занятия бесплатные.

При этом полноценной детской системы, где ребенок мог бы пройти путь от первых тренировок до взрослой команды и сборной, пока нет.

По словам тренера, хотя заниматься ЦП-футболом можно и раньше, на практике многие игроки приходят в секции примерно в 14–15 лет. Отдельная система подготовки маленьких детей пока практически не сформирована.

При этом официально в программы ЦП-футбола подростков могут принимать и раньше: КФФ ранее сообщала о наборе с 12 лет.

Отбор в сборную во многом проходит через внутренние соревнования. Игрок проявляет себя на чемпионате Казахстана и получает шанс попасть в национальную команду.

Фото: КФФ

Кто помогает развивать ЦП-футбол

По словам Чингиса Темерханова, Казахстанская федерация футбола сегодня поддерживает направление сразу по нескольким линиям – организует внутренние соревнования, обеспечивает сборную экипировкой, помогает проводить учебно-тренировочные сборы и искать финансирование для международных поездок.

Одним из заметных событий стал Para Football Bestival. В нем участвовали семь команд по ЦП-футболу и шесть команд по блайнд-футболу. Эти данные также подтверждает КФФ.

«Есть поддержка проведения соревнований. Например, мы проводили парафестиваль, в котором участвовали шесть команд по блайнд-футболу и семь команд по ЦП-футболу. Федерация нашла спонсоров, которые оплатили питание и проживание команд. УЕФА взяла на себя организационные расходы: наградную атрибутику, кубки, техническое обеспечение, баннеры, воду, автобусы и другие расходы», – рассказывает Темерханов.

Отдельное внимание уделяется подготовке специалистов.

В июле 2025 года в Астане КФФ совместно с Международной федерацией ЦП-футбола (IFCPF) провела международный тренерский семинар. В нем приняли участие 13 специалистов из Казахстана.

Событие стало знаковым и для самого вида спорта: по данным КФФ, именно в Астане впервые в мировой практике прошло обучение на тренерскую категорию Pro по ЦП-футболу.

Одного чемпионата в год недостаточно

Несмотря на прогресс, игровой практики командам пока не хватает.

Чемпионат Казахстана проводится один раз в год и занимает всего несколько дней. По мнению главного тренера сборной, для стабильного роста игрокам нужно гораздо чаще выходить на поле в соревновательных условиях.

«Желательно проводить соревнования четыре раза в год. Сейчас мы работаем со спонсорами, ищем финансирование, чтобы у команд было больше игровой практики», – говорит Темерханов.

Еще одна проблема – положение тренеров в регионах. По словам специалиста, постоянное финансирование команд есть не везде, а многие наставники работают фактически на энтузиазме.

Фото: КФФ

Поэтому дальнейшее развитие ЦП-футбола, считает он, невозможно свести только к организации чемпионатов. Нужны оплачиваемые тренеры, экипировка и инвентарь, регулярные сборы и возможность ездить на соревнования.

Самое сложное – сделать первый шаг

Однако главный барьер, по словам Чингиса Темерханова, не всегда связан с деньгами или футбольными полями.

Иногда самое сложное – убедить самого ребенка и его семью, что футбол вообще возможен.

«Главная сложность в парафутболе – привести человека в спорт. Нужно, чтобы молодой человек с церебральным параличом поверил в себя и понял, что он может играть в футбол», – говорит тренер.

Пока секции есть только в нескольких городах, поэтому детям из других регионов сложнее тренироваться регулярно.

При этом для самого ЦП-футбола не нужна сложная или дорогостоящая инфраструктура. Подойдет обычное футбольное поле, стандартный мяч и ворота. Гораздо важнее, чтобы рядом оказался специалист, который знает особенности работы с такими игроками.

Если в регионе появляется ребенок, который хочет играть, КФФ, по словам Темерханова, может помочь с подготовкой местного тренера. Но содержание секции и ее финансирование уже необходимо организовывать на местном уровне.

Фото: КФФ

Родители, которые хотят узнать, где ребенок может заниматься ЦП-футболом или как создать такое направление в своем городе, могут обратиться напрямую в Казахстанскую федерацию футбола.

«Можно написать официальное обращение в Казахстанскую федерацию футбола и оставить свой номер телефона. Обращение передадут мне, после чего я смогу связаться с человеком и предоставить необходимую информацию», – объясняет Чингис Темерханов.

Бронза в Лафборо стала первым большим международным результатом молодой казахстанской сборной. Но для ее игроков важнее другое: теперь у ребенка с церебральным параличом, который любит футбол и пока смотрит на игру только со стороны, есть пример команды из своей страны, дошедшей до пьедестала чемпионата мира.