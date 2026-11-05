Бронза на двоих: казахстанский триатлет завоевал медаль юношеской Олимпиады

Казахстанский триатлет Рамазан Айнегов поднялся на пьедестал IV летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре. На финише он показал одинаковое время с японским спортсменом Дайки Нисидзаки, поэтому бронзовую награду пришлось разделить на двоих.

Айнегов преодолел дистанцию за 53 минуты 27 секунд. Столько же потребовалось представителю Японии Дайки Нисидзаки. Оба спортсмена уступили победителю соревнований всего 14 секунд.

Золотую медаль завоевал португалец Артур Гашпар с результатом 53 минуты 13 секунд. Серебро досталось представителю Люксембурга Эмилю Ванолсту, который финишировал за 53 минуты 23 секунды.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже две награды юношеской Олимпиады в Дакаре. Первую золотую медаль команде принесла дзюдоистка Фатима Супыгалиева, победившая в весовой категории до 52 килограммов.