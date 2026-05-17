Бронзовый призер Олимпиады Денис Уланов завершил карьеру

Казахстанский тяжелоатлет Денис Уланов объявил о завершении профессиональной карьеры. Спортсмен решил сосредоточиться на тренерской деятельности.

Как сообщает Sports24.kz, по словам 32-летнего штангиста, на решение повлияли накопившаяся усталость, хронические травмы и возраст.

Главным достижением Уланова считается бронзовая медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Изначально казахстанец занял четвёртое место, однако позже бронза перешла ему после дисквалификации румынского спортсмена Габриэля Сынкрэяна за нарушение антидопинговых правил.

За свою карьеру Денис Уланов также становился чемпионом Азии среди юниоров, победителем этапа Мирового Гран-при, чемпионом Азии, победителем Универсиады и призёром международных соревнований.