Бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай проголосовала на референдуме
Каждый гражданин должен выражать свою позицию по вопросам, связанным с развитием государства, заявила спортсменка.
Сегодня в Алматы в рамках республиканского референдума жители города приходят на избирательные участки, чтобы принять участие в голосовании. Среди них - бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в Париже Назым Кызайбай, передает BAQ.KZ.
Казахстанская боксерша проголосовала на избирательном участке №168, расположенном в Алматинском колледже автомобильной и модной индустрии. По словам спортсменки, участие граждан в таких событиях имеет большое значение для развития страны.
«Сегодня я пришла на избирательный участок и сделала свой выбор. Каждый гражданин должен выражать свою позицию по вопросам, связанным с развитием государства», - отметила Назым Кызайбай.
Она добавила, что для нее значимо проявлять активность не только на международной спортивной арене, но и в общественной жизни.
«Мы, спортсмены, на международных соревнованиях стараемся достойно представлять нашу страну и поднимать государственный флаг. Но и в такие важные дни внутри страны важно проявлять свою гражданскую позицию и делать осознанный выбор. Поэтому участие в голосовании для меня - большая ответственность», — подчеркнула она.
