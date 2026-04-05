"Бронзу" завоевала сборная Казахстана по художественной гимнастике на турнире во Франции
Вчера 2026, 12:33
Вчера 2026, 12:33Вчера 2026, 12:33
360Фото: kazteam_official
"Бронзу" завоевала сборная Казахстана по художественной гимнастике на турнире во Франции, передает BAQ.KZ.
Наша команда в групповых упражнениях на этапе Гран-при в Тье поднялась на третью ступень пьедестала, набрав 46.250 балла. Отличились Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева, Мадина Мырзабай, Айзере Кенес, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская.
На первом месте команда Украины (49.100). На втором – Франции (46.500).
