"Бронзу" завоевала сборная Казахстана по художественной гимнастике на турнире во Франции

Фото: kazteam_official

"Бронзу" завоевала сборная Казахстана по художественной гимнастике на турнире во Франции, передает BAQ.KZ.

Наша команда в групповых упражнениях на этапе Гран-при в Тье поднялась на третью ступень пьедестала, набрав 46.250 балла. Отличились Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева, Мадина Мырзабай, Айзере Кенес, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская.

На первом месте команда Украины (49.100). На втором – Франции (46.500).

