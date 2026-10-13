Брошенная лодка с черепахами: на Бали в океан выпустили 20 зеленых черепах

На индонезийском острове Бали в океан вернули 20 зеленых морских черепах. Их нашли живыми в пустой лодке, которую, судя по всему, бросили контрабандисты, когда к ним нагрянула полиция. Еще двух черепах пока лечат, их отпустят позже.

Морская полиция Бали сорвала попытку вывезти 22 черепахи в субботу у острова Серанган. Сигнал подали местные жители, они заподозрили, что в округе промышляют контрабандисты. Когда полицейские прибыли, преступников уже не было, а все черепахи были живы, сообщает Associated Press.

Серанган еще называют Черепашьим островом, там работает центр по защите черепах. Во вторник ветеринары в последний раз осмотрели животных. Каждую черепаху бережно поднимали на голубых полотнищах, грузили в небольшой грузовик и везли к берегу.

«Надеемся, что больше никто не осмелится ловить, держать или продавать этих охраняемых животных», — сказал Густи Агунг Пурнама Вирахади из водной и воздушной полиции Бали.

В Индонезии морские черепахи под защитой закона с 1990 года. В водах страны живут шесть видов морских черепах, и торговать ими запрещено.

Зеленым черепахам достается больше других. По данным исследования Университета штата Аризона, за 30 лет до 2020 года на них пришлось 56% всех убитых в мире морских черепах.

Когда-то Бали был одним из главных центров незаконной торговли зелеными черепахами. Охота на них продолжается и сейчас. В июне полиция острова сорвала попытку продать 21 черепаху и задержала 67-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он держал животных у себя перед продажей.