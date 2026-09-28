Бросил окурок в парке и попал на камеру: нарушителя нашли в Талдыкоргане
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В Талдыкоргане мужчину привлекли к ответственности после того, как камеры видеонаблюдения сняли, как он бросил окурок на землю в парке «Жастар», передает BAQ.KZ.
На видео видно, как мужчина идет по территории парка, после чего выбрасывает сигаретный окурок прямо на землю.
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По записи полицейские установили его личность. Нарушителем оказался 50-летний житель Ескельдинского района.
В отношении мужчины приняли административные меры и провели профилактическую беседу.
После случившегося территорию, где был выброшен мусор, очистили и привели в порядок.
Этот случай показывает, что даже привычное для кого-то нарушение может попасть в объектив городской камеры. Видеонаблюдение в общественных местах позволяет фиксировать такие эпизоды и устанавливать нарушителей уже по записи.
В полиции напомнили, что камеры работают не только для предотвращения серьезных происшествий. Они помогают выявлять и повседневные нарушения порядка в парках, на улицах и в других общественных местах.
Поэтому выброшенный окурок, мусор или другое нарушение могут обернуться административной ответственностью, даже если рядом в этот момент нет полицейского.
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