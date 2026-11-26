Бросил стакан в девушку: подозреваемого поместили в ИВС в Шымкенте
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В Шымкенте задержали мужчину, который во время конфликта в кафе напал на женщину и бросил в нее стеклянный стакан. Пострадавшая получила травмы лица и руки. Полиция возбудила уголовное дело, передает BAQ.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.
Инцидент произошел 25 ноября. Правоохранители установили личность подозреваемого и поместили его в изолятор временного содержания.
«В ходе конфликта мужчина напал на женщину и бросил в неё стеклянный стакан. В результате женщина получила травмы лица и руки. По данному факту Департаментом полиции возбуждено уголовное дело», – сообщили в полиции Шымкента.
Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции.
С чего начался конфликт
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в кофейне «Кофемолка» на улице Тауке хана. Девушки сделали замечание компании мужчин за соседним столиком из-за громких разговоров. Затем мужчины предложили им познакомиться, но получили отказ.
Как утверждает очевидец, после этого мужчины начали спрашивать девушек об их национальности, а затем перешли к оскорблениям. Во время словесной перепалки один из посетителей бросил в девушку стеклянный стакан.
По словам подруги, у пострадавшей сломался зуб, была рассечена губа и повреждена рука. Девушке потребовалась медицинская помощь.
Причины конфликта и другие обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.
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