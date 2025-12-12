Украина и Европейский союз согласовали план из 10 пунктов, который позволит продвигать страну к членству в ЕС, несмотря на блокировку официальных переговоров со стороны Венгрии, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Новый механизм фактически запускает неформальный процесс вступления: Киев начнёт реформы, а Еврокомиссия — технические консультации, даже без формального мандата. В ЕС подчёркивают, что ускорение евроинтеграции Украины — часть будущих гарантий её безопасности.

Ключевой акцент плана — усиление борьбы с коррупцией, укрепление независимости НАБУ и САПО и реформирование судебной системы. Украина обязуется расширить полномочия антикоррупционных органов, защитить их от давления и принять новую антикоррупционную стратегию уже к середине следующего года. Брюссель ранее критиковал Киев за попытки ослабить контроль, поэтому теперь требование прозрачности становится главным.

План появился на фоне затяжного сопротивления Будапешта, который выступает против переговоров о вступлении Украины, пока идёт война. Остальные страны ЕС решили не ждать решения Орбана: во Львове министры по делам ЕС (кроме Венгрии) подтвердили готовность продвигать Киев вперёд всеми возможными техническими механизмами. Это совпало с давлением США и новым мирным предложением Зеленского, где интеграция Украины в ЕС к 2027 году названа ключевой целью.