Еврокомиссия обратилась к Израилю с просьбой упростить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа, отметив, что бюрократические барьеры мешают поставкам продовольствия и медикаментов, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Сейчас Израиль пропускает около 300 грузовиков в день — лишь половину от предусмотренного мирным планом показателя. Власти страны объясняют ограничения тем, что ХАМАС до сих пор не выполнил обязательство вернуть тела погибших заложников.

На фоне начала мирного процесса в регионе идея введения антиизраильских санкций теряет поддержку в ЕС. По данным европейских СМИ, большинство стран-членов Евросоюза не готовы одобрить предложение Еврокомиссии о заморозке торговых соглашений на сумму почти 6 миллиардов евро.

Брюссель призывает израильскую сторону соблюдать гуманитарные обязательства, подчеркивая, что доступ к еде и медицинской помощи должен быть обеспечен всем жителям Газы вне зависимости от политической ситуации.