BTS отказались участвовать в «Грэмми» 2027 года

Южнокорейская группа BTS объявила, что не будет выдвигать свои работы на премию «Грэмми» 2027 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Все семеро участников выложили в Instagram один и тот же текст. Музыканты написали, что хотели бы, чтобы музыку слушали и любили саму по себе, без деления по региону и языку.

Отказ выглядит громко, потому что BTS считались одними из главных претендентов сезона. Их альбом Arirang стал одним из самых продаваемых за год, а группу ждали в борьбе за крупнейшие категории, включая альбом года. Заглавный сингл Swim возглавил американский чарт и котировался на песню года.

Причина, судя по формулировке заявления, кроется в новой номинации. Месяц назад «Грэмми» ввела категорию за лучшее исполнение азиатской поп-музыки. По правилам, песня-номинант должна содержать значимую часть текста на одном из азиатских языков. У BTS больше 80% текстов на Arirang написаны по-английски, так что под новую категорию альбом не подходит.

Появление награды приняли неоднозначно. В сообществах поклонников K-Pop многие сочли, что вместо признания азиатских артистов премия просто отвела им отдельную полку. Участники группы, назвав в заявлении и регион, и язык, похоже, разделяют эти претензии.

История отношений BTS с премией и до этого складывалась непросто. С 2020 года у группы пять номинаций и ни одной статуэтки. Первую они получили в 2021 году за Dynamite, свою первую полностью англоязычную песню. С 2019 года все семеро входят в число голосующих членов Национальной академии звукозаписи.

Академия на решение группы пока не отреагировала, запрос BBC остался без ответа.

BTS не первые, кто бойкотирует церемонию. Раньше от участия отказывались The Weeknd, Морган Уоллен, Фрэнк Оушен и Уилл Смит. В 2020 году Дрейк призывал вовсе заменить премию, заявляя, что она систематически игнорирует чернокожих артистов и рэп.

Показательна и другая деталь. Песня Golden из проекта KPop Demon Hunters стала первой в истории композицией K-Pop, взявшей «Грэмми». Под новую азиатскую категорию она бы тоже не прошла, потому что написана почти целиком на английском.