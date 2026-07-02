Бублик и Кирьос вылетели с Уимблдона в первом круге парного турнира

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил выступление в парном разряде Уимблдона-2026. В первом круге он вместе с австралийцем Ником Кирьосом уступил шестым сеяным турнира — сальвадорцу Марсело Аревало и хорвату Мате Павичу. Дуэт Бублика и Кирьоса получил специальное приглашение (wild card) от организаторов, однако пройти стартовый раунд не смог.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Матч продолжался 55 минут. За это время Бублик и Кирьос выполнили шесть эйсов, допустили пять двойных ошибок и не реализовали единственный заработанный брейк-пойнт. Несмотря на поражение в парном турнире, Александр Бублик продолжает выступление в одиночном разряде Уимблдона.

В следующем матче казахстанский теннисист поборется за выход в третий круг соревнований.