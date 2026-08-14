Дождь сорвал концерт Канье Уэста в Алматы: выступление перенесли
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Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алматы перенесли на завтра, 15 августа, из-за погодных условий. Об этом сам артист сообщил в соцсети X, обратившись к поклонникам.
Зрителям в Алматы. Из-за погодных условий сегодняшний концерт будет перенесён на завтра. Здоровье и безопасность — в приоритете. Увидимся завтра, — написал Канье Уэст.
To the people of Almaty— ye (@kanyewest) August 14, 2026
Due to weather conditions today’s concert will be postponed until tomorrow
Health and safety is priority
See you tomorrow
Выступление должно было состояться сегодня, 14 августа, на Центральном стадионе. Теперь шоу пройдёт 15 августа. Причиной переноса стали опасения из-за дождя и состояния масштабной сценической конструкции. Организаторы опасаются, что поверхность гигантского купола может стать скользкой, что создаст риск для артиста во время выступления.
Накануне ночью рэпер прилетел в Алматы. В аэропорту его встретили артисты в казахских национальных костюмах, исполнившие традиционные танцы. На опубликованных кадрах видно, как Канье Уэст с улыбкой наблюдает за выступлением. Возле аэропорта также собрались десятки поклонников, которые надеялись увидеть артиста и сделать с ним фотографии.
Для концерта в Алматы организаторы несколько недель готовили масштабную площадку. Для шоу в Казахстан доставили более 100 тонн технического оборудования на 15 грузовиках. В него вошли световое и звуковое оборудование, а также сценические конструкции. Центральным элементом площадки стала гигантская сферическая инсталляция, которую организаторы называют «Планетой». Конструкция установлена прямо в центре арены и должна стать одной из главных частей визуального оформления выступления.
Ожидалось, что концерт соберёт более 30 тысяч зрителей. Теперь поклонникам Канье Уэста в Алматы предстоит ждать выступления ещё один день.
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