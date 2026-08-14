Дождь сорвал концерт Канье Уэста в Алматы: выступление перенесли

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алматы перенесли на завтра, 15 августа, из-за погодных условий. Об этом сам артист сообщил в соцсети X, обратившись к поклонникам.

Зрителям в Алматы. Из-за погодных условий сегодняшний концерт будет перенесён на завтра. Здоровье и безопасность — в приоритете. Увидимся завтра, — написал Канье Уэст.

To the people of Almaty



Due to weather conditions today’s concert will be postponed until tomorrow



Health and safety is priority



See you tomorrow — ye (@kanyewest) August 14, 2026

Выступление должно было состояться сегодня, 14 августа, на Центральном стадионе. Теперь шоу пройдёт 15 августа. Причиной переноса стали опасения из-за дождя и состояния масштабной сценической конструкции. Организаторы опасаются, что поверхность гигантского купола может стать скользкой, что создаст риск для артиста во время выступления.

Накануне ночью рэпер прилетел в Алматы. В аэропорту его встретили артисты в казахских национальных костюмах, исполнившие традиционные танцы. На опубликованных кадрах видно, как Канье Уэст с улыбкой наблюдает за выступлением. Возле аэропорта также собрались десятки поклонников, которые надеялись увидеть артиста и сделать с ним фотографии.

Для концерта в Алматы организаторы несколько недель готовили масштабную площадку. Для шоу в Казахстан доставили более 100 тонн технического оборудования на 15 грузовиках. В него вошли световое и звуковое оборудование, а также сценические конструкции. Центральным элементом площадки стала гигантская сферическая инсталляция, которую организаторы называют «Планетой». Конструкция установлена прямо в центре арены и должна стать одной из главных частей визуального оформления выступления.

Ожидалось, что концерт соберёт более 30 тысяч зрителей. Теперь поклонникам Канье Уэста в Алматы предстоит ждать выступления ещё один день.