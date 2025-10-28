Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уверенно стартовал на престижном турнире серии "Мастерс" в Париже с призовым фондом более 6,1 миллиона евро, передает BAQ.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

На старте Rolex Paris Masters Бублик, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, встретился с победителем юниорского "Ролан Гаррос" 2017 года, австралийцем Алексеем Попырином (№47), и одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 14 минут, за это время Бублик 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. У Попырина два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из четырёх заработанных. Благодаря этой победе казахстанец сократил отставание в личных встречах с австралийцем до 2-3.

Во втором круге Бублик встретится с победителем матча между Корентеном Муте из Франции и американцем Райлли Опелкой (LL). Болельщики с нетерпением ждут продолжения выступления первой ракетки Казахстана на турнире, где каждый матч может стать решающим на пути к титулу.