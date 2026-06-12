Бублик пробился в четвертьфинал ATP 250 в одиночном и парном разрядах

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно преодолел второй круг травяного турнира категории ATP 250 в немецком Штутгарте и вышел в четвертьфинал как в одиночном, так и в парном разрядах. В матче 1/8 финала одиночного турнира Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге ATP, одержал победу над представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом, который располагается на 77-й строчке рейтинга.

Встреча завершилась со счетом 7:6, 3:6, 6:2 и продолжалась 1 час 45 минут. Также казахстанец продолжает выступление в парном разряде. Вместе с австралийцем Ником Кирьосом он стартовал на турнире с победы над швейцарско-американским дуэтом Якуб Поль / Райан Сегерман. Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 10:6.