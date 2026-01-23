Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, сообщает BAQ.kz.

В матче третьего раунда он в трех сетах одолел аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 7:6(4), 7:6(5), 6:4.

После встречи Бублик кратко прокомментировал свое состояние в телеграм-канале, отметив, что немного устал, но в целом чувствует себя нормально. Позже спортсмен с иронией добавил, что сообщение было отправлено "не туда", извинившись перед подписчиками.

В следующем раунде Australian Open Александр Бублик сыграет с представителем Австралии Алексом де Минауром. Поединок запланирован на 25 января.

Александр Бублик представляет Казахстан с 2016 года. Он является победителем девяти турниров ATP в одиночном разряде, финалистом турнира Большого шлема в парном разряде, участником Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, а также серебряным призером Азиатских игр 2018 года в паре.