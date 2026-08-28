Бублик сыграет с американцем Вулфом в первом круге US Open-2026

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко узнали своих соперников по первому кругу Открытого чемпионата США 2026 года.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик начнет выступление на US Open матчем против американца Джеффри Вулфа, занимающего 248-е место в мировом рейтинге ATP.

Александру Шевченко в стартовом раунде предстоит встретиться с хорватом Дино Прижмичем, который занимает 101-ю позицию рейтинга ATP.

Ранее соперниц в женской сетке турнира узнали Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Рыбакина сыграет с 17-летней американкой Теей Фродин, занимающей 580-е место в рейтинге WTA. Путинцева встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Действующими чемпионами US Open в мужском и женском одиночных разрядах являются Карлос Алькарас и Арина Соболенко соответственно.