Бублик вошёл в число 20 лучших теннисистов планеты
Казахстанский теннисист установил личный рекорд в рейтинге ATP.
Казахстанский теннисист Александр Бублик обновил личный рекорд в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), поднявшись сразу на пять позиций, передает BAQ.KZ.
Теперь он занимает 19-ю строчку в одиночном разряде, что стало возможным благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате США.
На турнире серии "Большого шлема" в Нью-Йорке Бублик впервые в карьере дошёл до 1/8 финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. Этот результат стал самым ярким в его выступлениях на US Open и позволил существенно укрепить позиции в глобальном зачёте ATP.
Тем временем, вершина рейтинга также претерпела изменения: новым лидером стал испанец Карлос Алькарас, завоевавший титул чемпиона US Open. За ним следует уже упомянутый Синнер, поднявшийся на вторую строчку, а тройку сильнейших замыкает немец Александр Зверев.
