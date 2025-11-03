Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик продолжает впечатлять на международной арене: в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он поднялся сразу на три позиции и теперь занимает 13-е место — лучший результат в своей карьере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Рост в рейтинге стал следствием яркого выступления Бублика на турнире категории "Мастерс" в Париже, где казахстанец впервые достиг полуфинала. В решающем матче за выход в финал он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, занимающему 8-е место в мировом рейтинге.

Другой представитель Казахстана, Александр Шевченко, также улучшил свои позиции, поднявшись с 99-го на 97-е место.

В мировой элите тенниса первое место вновь занял итальянец Янник Синнер, сместив испанца Карлоса Алькараса на вторую строчку. Топ-3 замыкает немецкий теннисист Александр Зверев. Успех Бублика открывает новые перспективы для казахстанского тенниса и подтверждает его рост среди сильнейших игроков мира.