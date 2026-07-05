Бублик вырвал победу в пяти сетах и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Александр Бублик пробился в 1/8 финала Уимблдона-2026, выиграв драматичный пятисетовый матч у американца Фрэнсис Тиафо. Первая ракетка Казахстана и 11-й номер мирового рейтинга одержал победу в третьем круге турнира Большого шлема со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3.

Поединок продолжался 4 часа 10 минут. За это время Бублик выполнил 48 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из десяти. За выход в четвертьфинал казахстанец сыграет с седьмой ракеткой мира, американцем Тэйлор Фриц.